Michelle Obama salta tour libro per Bush : Michelle ha inoltre chiesto ai suoi lettori di unirsi a lei nel suo omaggio a Bush e al suo straordinario contributo al mondo. Le commemorazioni per l'ex presidente sono iniziate oggi e si ...

Michelle Obama supporta Meghan Markle : Michelle Obama ha rilasciato un'intervista, per fornire alcuni consigli a Meghan Markle . Come riporta l' Express , l'ex First Lady statunitense ha spiegato che, come lei, Meghan è al momento al ...

"A Meghan consiglio di fare le cose con calma". I consigli di Michelle Obama alla Duchessa : Michelle Obama, attualmente in pieno tour promozionale del suo libro autobiografico "Becoming", ha rilasciato un'intervista a Good Housekeeping nella quale ha dato qualche consiglio a Meghan Markle. E in effetti, chi meglio dell'ex first Lady può dare consigli in fatto di popolarità improvvisa?"Il mio consiglio a Meghan è semplice: prenditi il tempo per fare tutto quello che devi con calma. La fretta non aiuta, specie quando ...

Usa 2020 - tutti i segnali che portano alla discesa in campo di Michelle Obama : Non solo ha deciso di restare a Washington ma, più in generale, ha spesso continuato a criticare pubblicamente le politiche di Trump, non disdegnando " tra l'altro " di fare politica attiva durante ...

La storia d'amore tra Michelle e Barack Obama non è iniziata propriamente come avremmo pensato : Michelle e Barack Obama sono una delle delle coppie più cool del mondo: sorridenti, affiatati, praticamente un relationship goal fatto e finito. Sposati da 26 anni, affiatati, ancora innamorati l'uno dell'altra tanto da essere amici e complici oltre che marito e ...

L'ex First Lady Michelle Obama si racconta in un libro intimo e profondo : L'ex First Lady che ha ispirato il mondo accoglie i lettori nel suo mondo attraverso racconti e aneddoti

Michelle Obama - arrivano le T-shirt. E non solo : Michelle Obama, T-shirt e non soloMichelle Obama, T-shirt e non soloMichelle Obama, T-shirt e non soloMichelle Obama, T-shirt e non soloMichelle Obama, T-shirt e non soloMichelle Obama, T-shirt e non soloLe citazioni più celebri di Michelle Obama non sono più solo un ricordo. Da oggi infatti si indossano anche, perché l’ex First Lady degli USA ha creato una collezione di accessori e abbigliamento in concomitanza con il lancio del suo primo libro ...

Michelle Obama : "C'è un Barack per ogni donna" : L'ex First Lady e moglie di Barack Obama, il primo Presidente di colore degli Stati Uniti, recentemente si è rivelata in 'Becoming'. Nella sua prima autobiografia, Michelle Obama , ha raccontato la ...

Barack Obama fa un'incursione a sorpresa durante la presentazione del libro della moglie Michelle : Entrata a sorpresa durante la presentazione del libro "Becoming" di Michelle Obama durante la tappa promozionale a Washington D.C di sabato sera. Barack Obama ha fatto una sorpresa alla moglie arrivando sul palco con in mano in un mazzo di fiori, mandando il pubblico letteralmente in delirio. "Sembra, sapete quando arriva Jay-Z al concerto di Beyoncé durante 'Crazy in Love'? Ecco così", ha detto divertito Obama. Non solo, dopo ...

Barack Obama fa una sorpresa a Michelle : «Noi - come Jay-Z e Beyoncé» : Michelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaUna sorpresa fa sempre piacere. Soprattutto con un mazzo di fiori in mano. Michelle ...

Barack Obama - sorpresa per Michelle alla presentazione di "Becoming" - : L'ex presidente degli Stati Uniti è salito sul palco con un mazzo di fiori per la moglie, paragonando la sua incursione a quelle di Jay-Z che appare ai concerti di Beyoncè. Dal pubblico sono arrivati ...

Programmi TV di stasera - lunedì 19 novembre 2018. Su La7 «Speciale Otto e Mezzo – Becoming Michelle - La storia di Michelle Obama» : Michelle Obama Rai1, ore 21.25: Nero a metà – Novità - 1^Tv Fiction di Marco Pontecorvo del 2018, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi. Prodotta in Italia. Trama: Carlo Guerrieri è un Ispettore di Polizia ormai stanco, uno a cui la vita non ha fatto sconti. Il Commissariato è diventato la sua casa, la squadra la sua famiglia: Muzo e gli altri lo temono e lo rispettano come un padre e lui ricambia con un sarcasmo ...

Michelle presenta libro - a sorpresa Obama : ANSA, - WASHINGTON, 18 NOV - Paragonandosi al rapper Jay-Z, Barack Obama ha fatto una apparizione a sorpresa durante la presentazione a Washington dell'ultimo libro della moglie Michelle, 'Becoming". ...