Michelle Hunziker irriconoscibile in parrucca | capelli corti e mori

Michelle Hunziker sotto l’albero di Natale fa una sfilata casalinga : Inizia la passerella casalinga di Michelle Hunziker con abiti mozzafiato e dice: “A voi il giudizio, calcolate che è una trasmissione natalizia”. Il red carpet è proprio accanto all’albero di Natale addobbato e, mentre la figlia Aurora Ramazzotti impalla i video, la conduttrice tv continua imperterrita a provare e riprovare a caccia della mise migliore. I follower restano senza fiato quando sfoggia l’abito di paillettes ...

EROS RAMAZZOTTI/ Video - 'Più bella cosa' non era per Michelle Hunziker - Che tempo che fa - - IlSussidiario.net : EROS RAMAZZOTTI è il super ospite musicale di Che tempo che fa, il programma di successo di Raiuno: il cantante presenterà 'Vita ce n'è'

Michelle Hunziker scrive la lettera a Babbo Natale : "Portaci il rispetto verso le donne" : Una lettera immaginaria, a Babbo Natale, per parlare della lotta alla violenza sulle donne. Su Instagram Michelle Hunziker pubblica una missiva per partecipare alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. "Oggi il mondo ricorda tutte le donne maltrattate, violentate, distrutte psicologicamente e uccise... tutte quelle donne che nessuno ha ascoltato e a cui è stata rubata la vita". E continua: "Scrivo a te che solitamente porti ...

Michelle Hunziker - il messaggio contro la violenza sulle donne : “Caro Babbo Natale - ti scrivo oggi...” : In una lunga lettera pubblicata su Instagram, Michelle Hunziker mette in risalto alcuni fondamentali temi, in occasione...

Come? Michelle Hunziker - quel segreto che Eros non aveva mai rivelato. Choc : Si è parlato molto spesso di Michelle Hunziker ultimamente, soprattutto del famoso quarto figlio , il terzo dal marito Tomaso Trussardi, che ormai da anni domina le pagine della cronaca rosa. Con una novità, però, rispetto alle solite voci sulla nuova gravidanza. Perché stavolta la conduttrice e showgirl svizzera ha ammesso che vorrebbe tanto allargare la famiglia. Col marito ...

Eros Ramazzotti rivela : ‘Più bella cosa non era dedicata a Michelle Hunziker’ : Nella vita ci sono certezze destinate a crollare prima o poi. È il caso, ad esempio, del fatto che Michelle Hunziker fosse la musa di Più bella cosa, singolo di successo di Eros Ramazzotti datato 1996 estratto dall’album Dove c’è musica, lo stesso che contiene la hit L’Aurora. E invece no. “Quella canzone lì non era dedicata a Michelle, l’ho scritta nel 1995. Sono notizie che partono e non si fermano più. Ma era ...

Michelle Hunziker - quel segreto svelato solo ora da Eros Ramazzotti. Tutti spiazzati : Si è parlato molto spesso di Michelle Hunziker ultimamente, soprattutto del famoso quarto figlio (il terzo dal marito Tomaso Trussardi) che ormai da anni domina le pagine della cronaca rosa. Con una novità, però, rispetto alle solite voci sulla nuova gravidanza. Perché stavolta la conduttrice e showgirl svizzera ha ammesso che vorrebbe tanto allargare la famiglia. Col marito vorrebbe dare un fratellino o una sorellina a Sole e Celeste, ma non ...

'Più bella cosa? Non era per Michelle Hunziker ma...' - Eros Ramazzotti e il retroscena sulla canzone : Esce oggi venerdì 23 novembre il nuovo album di Eros Ramazzotti 'Vita ce n'è' dedicato all'amico Pino Daniele. In un'intervista rilasciata al Messaggero Eros...

Michelle Hunziker a Mattino Cinque - straziante confessione sul quarto figlio : 'Lasciamo che la natura...' : Una dolorosa confessione, quella di Michelle Hunziker a Mattino Cinque di Federica Panicucci . La bionda di Striscia la Notizia torna a parlare del quarto figlio: 'Io e Tomaso stiamo cercando un altro ...

Striscia la notizia - fuoco amico su Michelle Hunziker. 'Ciapa***' - Ezio Greggio infierisce : fuoco amico da Striscia la notizia su Michelle Hunziker . Nel momento Spetteguless Ezio Greggio prende di mira la sua ormai storica co-conduttrice , a fasi alterne, per un video pubblicato dalla ...

Fuorigioco : Michelle Hunziker - ci vuole un fisico bestiale. Che domenica con la Rosea! : In copertina c'è Michelle Hunziker, la splendida showgirl che ci racconta il suo rapporto con lo sport e di quando in Svizzera praticava ogni tipo di attività: "Mi portavano a sciare a -27°. La ...

Festival di Sanremo 2019 - Michelle Hunziker : «La conduzione ancora non si sa. Se dovessero richiamarmi - io ci sono» : Michelle Hunziker “Se dovessero richiamarmi, io ci sono”. Intervistata da Federica Panicucci nel corso della puntata odierna di Mattino Cinque, Michelle Hunziker ha risposto ad una domanda della conduttrice su una sua ipotetica presenza a Sanremo 2019: “Non so ancora niente. Credetemi, non si sa niente. Perché prima di tutto Baglioni è in tour, non ha un minuto per respirare, si sta occupando di Sanremo Giovani. La conduzione ancora non si sa. ...

Michelle Hunziker si racconta : dal rapporto con le figlie al desiderio di allargare la famiglia. Guarda il VIDEO : Showgirl, conduttrice, imprenditrice, ma soprattutto mamma. Intervistata a ‘Mattino 5’ da Federica Panicucci, Michelle Hunziker ha raccontato a cuore aperto il rapporto con le figlie, Aurora – avuta dal primo matrimonio con Eros... L'articolo Michelle Hunziker si racconta: dal rapporto con le figlie al desiderio di allargare la famiglia. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Michelle Hunziker non riesce ad avere il quarto figlio : L’imprenditrice, showgirl ma anche mamma Michelle Hunziker ha raccontato del suo rapporto con le sue tre meravigliose figlie ad un’intervista a Mattino Cinque con Federica Panicucci. Non nasconde il desiderio di avere un altro bambino ne parla a cuore aperto con la conduttrice. Michelle nonostante tutti i suoi impegni lavorativi fa di tutto per essere una brava mamma e quando raramente, in genere ogni weekend, si ritrova a stare insieme a tutte ...