Michele Emiliano lascia il Pd Doloroso | ma sono un magistrato

Michele Emiliano lascia il Pd - aveva chiesto di non tutelare più lobby e poteri forti : Il Partito Democratico viaggia a minimi storici in fatto di consenso. Tra le anime interne più critiche nei confronti delle scelte politiche dei "dem" c'è sempre stato sicuramente Michele Emiliano. Il governatore della Puglia è stato uno dei primi contestatori delle strategie messe in atto da Matteo Renzi e più volte aveva contestato al suo partito l'aver smarrito la strada della "sinistra" vera. Oggi è costretto a lasciare il partito, in ...

Michele Emiliano ha lasciato il Pd : "Per ragioni legate al mio ruolo di magistrato, sia pure in aspettativa per mandato elettorale, devo comunicare la mia decisione, dolorosa ma inevitabile, di non rinnovare l'iscrizione al PD, in ossequio alla recente sentenza della Corte Costituzionale in materia". È quanto comunica il presidente della regione Puglia Michele Emiliano al circolo Pd Murat San Nicola in merito al rinnovo annuale della tessera. " ...

Michele Emiliano lascia il Pd : “Una scelta dolorosa ma inevitabile - me lo impone il mio ruolo di magistrato” : Michele Emiliano lascia il Partito Democratico. Il governatore della Puglia – tra i critici interni più feroci nei confronti delle politiche renziane e della direzione presa dal partito – ha deciso di non rinnovare l’iscrizione “in ossequio alla recente senza della Consulta in materia”. Una scelta “dolorosa ma inevitabile”, spiega il magistrato in aspettativa. E proprio per il suo mestiere, come ...

Michele Emiliano non rinnova la tessera Pd : "Sono un magistrato" : Michele Emiliano ha deciso di non rinnovare l'iscrizione al Pd, "in ossequio alla recente sentenza della Consulta in materia". Lo ha comunicato lo stesso governatore della Puglia, al circolo PD Murat San Nicola, dove ha spiegato i motivi della sua scelta: "Per ragioni legate al mio ruolo di magistrato sia pure in aspettativa per mandato elettorale, devo comunicare la mia decisione, dolorosa ma inevitabile, di non rinnovare l'iscrizione al ...

Pd - Michele Emiliano non rinnova la tessera : "Il mio ruolo di magistrato lo impone" : La decisione del governatore pugliese dopo la sentenza della Corte costituzionale e l'azione disciplinare del Csm: "Continuerò a supportare il partito in ogni modo"

Pd - Michele Emiliano non rinnova la tessera : "Il mio ruolo di magistrato me lo impone" : La decisione del governatore pugliese dopo la sentenza della Corte costituzionale e l'azione disciplinare del Csm: "Continuerò a supportare il partito in ogni modo"

Michele Emiliano - il Gladiatore che dice sempre no : Dall'Ilva di Taranto alla Cittadella della giustizia di Bari fino all'emergenza xylella. Il governatore della Regione Puglia ha fama di guastatore. Tranne quando si tratta dei soldi del Nord

Grottaglie - oggi la presentazione della nomina a città europea dello sport 2020 Sarà presente Michele Emiliano. Al governatore una richiesta d'incontro anche dal comitato pro ospedale : Per l'occasione, interverranno: il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ; il sindaco di Grottaglie Ciro D'Alò; il vicesindaco ed assessore allo sport del Comune di Grottaglie Vincenzo ...

“A chi t’è bive…”. II migrante barese incontra Michele Emiliano a New York. E il saluto (in dialetto) diventa virale : È diventato virale in poche ore il video di Patrimonio italiano tv, girato durante la parata del Columbus day a New York. Pochi secondi in cui si vede un migrante barese che saluta in maniera decisamente entusiasta e affettuosa il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che stava partecipando alla celebrazione come rappresentante italiano L'articolo “A chi t’è bive…”. II migrante barese incontra Michele ...

Michele Emiliano - l'intervista in inglese maccheronico in diretta da New York : La giornalista della Abc, dopo aver rinunciato ad avere un traduttore, al presidente della Puglia Michele Emiliano, in trasferta a New York per il Columbus day, chiede solo due cose: "Cosa significa ...

Pd unito - ma su cosa? Il caso di Michele Emiliano : A mancare, spiega il professore di Scienza Politica all'Università di Bologna, è un dialogo sull'identità di un partito in cui le posizioni interne, seppure differenti, possano portare a una visione ...