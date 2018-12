Meteo | a dicembre torna l’alta pressione | settimana con temperature in aumento

Meteo - dal gelo al caldo anomalo : dal 3 dicembre l'Italia torna sopra i 20 gradi : Dalle tante notizie emerse negli ultimi giorni riguardanti le condizioni Meteo rologiche, si evince che a partire dalla settimana che comincerà da lunedì 3 dicembre , potrebbe esserci un nuovo strano cambiamento perché, se fino a questo a momento il freddo si è fatto sentire su gran parte del l'Italia , le temperature potrebbero presto torna re ad alzarsi, arrivando ad un vero e proprio caldo anomalo che in alcune zone potrà portare a picchi ...

Benvenuto Dicembre 2018 - oggi inizia l’inverno Meteorologico : ecco DATA e ORA del Solstizio : inizia oggi 1° Dicembre 2018 l’inverno meteorologico e si archivia quindi l’autunno meteorologico, caratterizzato da sbalzi termici ed estremi record. In riferimento invece alle stagioni astronomiche, si ricordi che il 21 Dicembre, alle 22:23 UTC, 23:23 ora italiana, entreremo ufficialmente in una nuova fase, inaugurata, come sempre, dal Solstizio d’Inverno. La parola “Solstizio” viene dal latino solstitium, ...