Mercato auto | Gorlier | ' Fca privilegia canali vendita più remunerativi'

Mercato auto - in Italia vendite in calo a novembre del 6 - 3%. Scende anche l'usato : -3 - 6% : TORINO - A novembre sono state immatricolate in Italia 146.991 vetture con una calo del 6,31% sullo stesso mese del 2017. Negli undici mesi sono state vendute 1.785.722 auto, il 3,46% in meno dello...

Mercato auto - a novembre vendite in calo del 6 - 3 . Crolla il diesel -26 - bene FCA" : Il calo di fiducia dei consumatori riflette, non solo componenti psicologiche, ma anche il reale andamento dell'economia con il prodotto interno lordo che nel terzo trimestre di quest'anno dopo ...

Male il Mercato dell'auto : -6 - 31% le vendite a novembre : Segnali negativi per l'economia giungono dai dati sulle vendite di auto: a novembre la Motorizzazione ha effettuato 146.991 immatricolazioni, con un calo del 6,31% rispetto a novembre 2017, durante il quale ne furono ...

Mercato auto - a novembre vendite in calo del 6 - 3 . Crolla il diesel -26 " : Il calo di fiducia dei consumatori riflette, non solo componenti psicologiche, ma anche il reale andamento dell'economia con il prodotto interno lordo che nel terzo trimestre di quest'anno dopo ...

Un effetto collaterale : l'auto a guida autonoma cambierà il Mercato del sesso : Spesso la tecnologia prende rivoli inattesi. Internet era nato come applicazioni militare, Percy Spencer si occupava di radar e si ritrovò per le mani il forno a microonde. Le auto a guida autonoma potrebbero cambiare l'industria del sesso. Sì perché, secondo uno studio inglese pubblicato su Annals of Tourism Research, si farà più spesso a bordo. guida autonoma e prostituzione Più spazio ...

Un effetto collaterale : l'auto a guida autonoma cambierà il Mercato del sesso : Spesso la tecnologia prende rivoli inattesi. Internet era nato come applicazioni militare, Percy Spencer si occupava di radar e si ritrovò per le mani il forno a microonde. Le auto a guida autonoma potrebbero cambiare l'industria del sesso. Sì perché, secondo uno studio inglese pubblicato su Annals of Tourism Research, si farà più spesso a bordo. guida autonoma e prostituzione Più spazio ...

Nier : Automata Game of the YoRHa Edition è stato classificato sul Mercato nordamericano : Sembra proprio che per Nier: Automata le sorprese non siano ancora finite. Come riporta EuroGamer infatti, l'ente americano per la classificazione dei videogiochi (ESRB) ha valutato quella che sembrerebbe essere una nuova edizione di Nier: Automata per ilo mercato nordamericano.Nel database è spuntata infatti una "Nier Automata Game of the YoRHa Edition", e considerando che né Square Enix ne Platinum Games hanno annunciato nulla del genere, ...

Cresce Mercato auto elettriche e ibride : +1 - 2% e +0 - 2% in 10 mesi : Milano, 21 nov., askanews, - Nei primi 10 mesi dell'anno Cresce la quota di mercato di auto elettriche e ibride, rispettivamente dell'1,2%, 4,4% del totale delle vendite, e dello 0,3%, +0,2% rispetto ...

Un effetto collaterale : l'auto a guida autonoma cambierà il Mercato del sesso : Spesso la tecnologia prende rivoli inattesi. Internet era nato come applicazioni militare, Percy Spencer si occupava di radar e si ritrovò per le mani il forno a microonde. Le auto a guida autonoma potrebbero cambiare l'industria del sesso. Sì perché, secondo uno studio inglese pubblicato su Annals of Tourism Research, si farà più spesso a bordo. guida autonoma e prostituzione Più spazio ...

Il Napoli è uno dei due club italiani che si autodetermina sul Mercato : Il confronto con le altre Questa mattina, Il Napolista ha riportato due articoli tra tanti. Il primo, tratto dal Mattino, riguarda il calciomercato del Napoli: secondo il quotidiano partenopeo, la squadra trasferimenti del club azzurro starebbe valutando l’estensione del contratto di Callejon, ma anche la cessione di Hysaj al Chelsea dietro pagamento della clausola; inoltre, avrebbe già deciso di rifiutare l’offerta del Liverpool per ...

Bari - auto contro scooter in via Campione : ferito fattorino del superMercato : Una utilitaria e uno scooter si sono scontrati questa sera in via Campione, nel quartiere Picone. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente che potrebbe essere causato anche dall'asfalto reso ...

Mercato auto - -7 - 4% le vendite in Europa ad ottobre - positivo - +1 - 6% - il cumulato dieci mesi : TORINO - Le auto vendute nel mese di ottobre nei Paesi dell'Unione Europea e dell'Efta sono 1.118.859, il 7,4% in meno dello stesso mese del 2017. Da gennaio a ottobre sono state...

Mercato europeo auto resta in calo - sotto effetto Wltp. Fca peggio del Mercato - Jeep corre ancora : Il mercato europeo dell'auto rimane in territorio negativo , con le immatricolazioni che sono calate nell'Unione Europea+Efta del 7,4% a quota 1.118.859 di vetture. Un dato lontano, tuttavia, dalla ...

Mercato dell'auto europeo in contrazione : FCA frena - meglio tedesche eccetto Volkswagen : Si contrae il Mercato europeo dell'auto a ottobre , che però conferma un piccolo saldo attivo nei primi dieci mesi dell'anno. Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di auto, ...