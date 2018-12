Mercato auto | a novembre vendite in calo del 6 | 3 Crolla il diesel -26

Male il Mercato dell'auto : -6 - 31% le vendite a novembre : Segnali negativi per l'economia giungono dai dati sulle vendite di auto: a novembre la Motorizzazione ha effettuato 146.991 immatricolazioni, con un calo del 6,31% rispetto a novembre 2017, durante il quale ne furono ...

Un effetto collaterale : l'auto a guida autonoma cambierà il Mercato del sesso : Spesso la tecnologia prende rivoli inattesi. Internet era nato come applicazioni militare, Percy Spencer si occupava di radar e si ritrovò per le mani il forno a microonde. Le auto a guida autonoma potrebbero cambiare l'industria del sesso. Sì perché, secondo uno studio inglese pubblicato su Annals of Tourism Research, si farà più spesso a bordo. guida autonoma e prostituzione Più spazio ...

Nier : Automata Game of the YoRHa Edition è stato classificato sul Mercato nordamericano : Sembra proprio che per Nier: Automata le sorprese non siano ancora finite. Come riporta EuroGamer infatti, l'ente americano per la classificazione dei videogiochi (ESRB) ha valutato quella che sembrerebbe essere una nuova edizione di Nier: Automata per ilo mercato nordamericano.Nel database è spuntata infatti una "Nier Automata Game of the YoRHa Edition", e considerando che né Square Enix ne Platinum Games hanno annunciato nulla del genere, ...

Cresce Mercato auto elettriche e ibride : +1 - 2% e +0 - 2% in 10 mesi : Milano, 21 nov., askanews, - Nei primi 10 mesi dell'anno Cresce la quota di mercato di auto elettriche e ibride, rispettivamente dell'1,2%, 4,4% del totale delle vendite, e dello 0,3%, +0,2% rispetto ...

Il Napoli è uno dei due club italiani che si autodetermina sul Mercato : Il confronto con le altre Questa mattina, Il Napolista ha riportato due articoli tra tanti. Il primo, tratto dal Mattino, riguarda il calciomercato del Napoli: secondo il quotidiano partenopeo, la squadra trasferimenti del club azzurro starebbe valutando l’estensione del contratto di Callejon, ma anche la cessione di Hysaj al Chelsea dietro pagamento della clausola; inoltre, avrebbe già deciso di rifiutare l’offerta del Liverpool per ...

Bari - auto contro scooter in via Campione : ferito fattorino del superMercato : Una utilitaria e uno scooter si sono scontrati questa sera in via Campione, nel quartiere Picone. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente che potrebbe essere causato anche dall'asfalto reso ...

Mercato auto - -7 - 4% le vendite in Europa ad ottobre - positivo - +1 - 6% - il cumulato dieci mesi : TORINO - Le auto vendute nel mese di ottobre nei Paesi dell'Unione Europea e dell'Efta sono 1.118.859, il 7,4% in meno dello stesso mese del 2017. Da gennaio a ottobre sono state...

Mercato europeo auto resta in calo - sotto effetto Wltp. Fca peggio del Mercato - Jeep corre ancora : Il mercato europeo dell'auto rimane in territorio negativo , con le immatricolazioni che sono calate nell'Unione Europea+Efta del 7,4% a quota 1.118.859 di vetture. Un dato lontano, tuttavia, dalla ...

Mercato dell'auto europeo in contrazione : FCA frena - meglio tedesche eccetto Volkswagen : Si contrae il Mercato europeo dell'auto a ottobre , che però conferma un piccolo saldo attivo nei primi dieci mesi dell'anno. Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di auto, ...

Crescita - nel terzo trimestre pil della Germania in calo dello 0 - 2% : è la prima volta dal 2015. Pesa il Mercato auto : Non solo la frenata dell’Italia, la cui Crescita si è fermata. A zavorrare la Crescita dell’Eurozona nel terzo trimestre è stata soprattutto la Germania, che per la prima dall’inizio del 2015 ha visto il pil diminuire dello 0,2%. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’Eurostat mercoledì. La battuta d’arresto dopo i +0,4 e +0,5% dei trimestri precedenti è però ritenuta temporanea: gli analisti continuano a ...

Bosch leader nel settore dei semiconduttori per il Mercato automotive : L'elettrificazione e la guida autonoma alimentano la crescita del business dei semiconduttori di Bosch: ogni nuovo veicolo...

Diritti d'autore - D'Atri : completare liberalizzazione del Mercato : Roma, , askanews, - Negli studi di askanews si parla dei servizi di gestione dei Diritti d'autore, ovvero il processo - giusto per fare un esempio - con cui un'artista viene pagato se una sua canzone ...