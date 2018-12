Mercatini di Natale Bolzano 2018 | quando iniziano | date | orari | opinioni e offerte

Mercatini di Natale a Roma : stand in Piazza Navona - magie natalizie al Luneur Park : A Roma hanno aperto i battenti i Mercatini di Natale. A partire dal primo weekend di dicembre è possibile respirare atmosfere natalizie nel centro della Capitale. Il più interessante è senz’altro il mercatino allestito in Piazza Navona, che rimarrà aperto fino al 6 gennaio, quando i Romani si daranno appuntamento per festeggiare la Befana. In città, però, abbiamo altri luoghi dove poter fare shopping tra gli stand di oggetti di artigianato, ...

Castellammare - Inaugurati i Mercatini di Natale - grande successo in via Plinio e alle Antiche Terme : Entrambi resteranno aperti fino all'Epifania regalando alla città un mese di spettacoli e di eventi che si andranno ad aggiungere a quelli già previsti dal cartellone natalizio organizzato dall'...

Mercatini di Natale al Centro Commerciale La Piazza : Il ricco programma dell'Evento prevede per tutti i giorni Spettacoli, Concerti, Animazione per i Bambini e la presenza di Babbo Natale. Per info Manifestazione e partecipazione come Espositore: ...

Ponte Immacolata a Milano : torna la fiera degli Obei e aprono i Mercatini di Natale : Il Ponte dell'Immacolata a Milano offre diverse opportunità di svago rispetto ad altre città, dovuto alla concomitanza con la festa di Sant'Ambrogio. Il santo patrono viene celebrato il 7 dicembre con la consueta e immancabile fiera degli Obei Obei al Castello Sforzesco. Le bancarelle in centro saranno allestite dal 6 al 9 dicembre, con apertura dalle ore 10:00 alle ore 22:30. Ben 400 espositori proporranno oggetti di vario tipo, tra cui non ...

Castellammare - Natale a Stabia - ormai ci siamo : saranno inaugurati oggi i Mercatini alle Antiche Terme e in via Plinio : Natale a Stabia , ormai ci siamo: al via le manifestazioni previste dal Comune e allo stesso tempo dai privati. Anche se manca esattamente una settimana all'Immacolata , festa molto sentita nel ...

Mercatini di Natale a Favaro Veneto : Il ricco programma dell'Evento prevede per tutti i giorni Mostre, Spettacoli, Concerti, Animazione per Bambini e la presenza di Babbo Natale. Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: ...

Greccio (RI) diventa il “Borgo del Natale” con i caratteristici Mercatini : Uno dei paesi più belli d’Italia è pronto a trasformarsi nel “Borgo del Natale”. D’altronde non c’è luogo in cui sia possibile vivere al meglio l’atmosfera tipica della festa, perché Greccio è il luogo del primo Presepe al Mondo, realizzato nel 1223 da San Francesco d’Assisi. L’appuntamento con i Mercatini è fissato dall’1 dicembre al 6 gennaio nel paese immerso nella Valle Santa di Rieti, che proporrà la collaudata formula delle casine di legno ...

Mercatini di Natale 2018 - i più belli d'Italia - Sky TG24 - : Come ogni anno, anche in queste festività natalizie si rinnova l'appuntamento tra bancarelle e prodotti tipici. Originari dell'Europa del Nord, in particolare Germania e Alsazia, i Mercatini sono ...

Natale a Vicenza - presentato il programma : pista di ghiaccio - Mercatini e Capodanno in piazza : ... il coro Gev, l'Austin's Jazz Quartet, i 50 project, i burattini, il dottor Clown, il trucca bimbi, le caricature di Scotolati e vari spettacoli di strada. Anche quest'anno sono numerose le ...

Mercatini di Natale in Alto Adige - come viverli a tutto gusto : Neve, alberi decorati, casette in legno e angioletti realizzati a mano. Ma anche strudel, bomboloni ripieni, assaggi di formaggi di malga e bicchieroni di vino fumante. L’atmosfera natalizia inizia a diffondersi nell’aria, e così tornano anche i Mercatini Originali Alto Adige/Südtirol, che fino al 6 gennaio impreziosiranno le strade di Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico e Vipiteno con una ricca serie di iniziative. Dalla musica ...

I Mercatini di Natale a Pordenone - Date 2018 e programma : La pista del pattinaggio su ghiaccio , 1 dicembre-20 gennaio, , le letture per i bambini, il Bosco degli Elfi, gli spettacoli teatrali, le bancarelle e le animazioni: la città viene completamente '...

I Mercatini di Natale a Bordighera - Date 2018 e programma : I mercatini di Natale sono inseriti nel cartellone di eventi natalizi ' La Magia del Natale a Bordighera ' che prevede eventi, spettacoli e molte altre iniziative dall'1 dicembre 2018 al 27 gennaio ...

A MONTELONE DI SPOLETO Mercatini DI NATALE AD ALTA QUOTA : MONTELONE DI SPOLETO Dal 5 al 9 dicembre 2018 Monteleone di SPOLETO , Umbria, si veste a festa per il NATALE e celebra il suo prodotto principe, il Farro Dop , ed il giorno del Santo Patrono Nicola, ...

A Lignano Sabbiadoro un Natale d’a…mare : il Presepe di Sabbia e i Mercatini tra gusto e divertimento : Lignano Sabbiadoro è da vivere anche d’inverno: per tutto il mese di dicembre sono tantissime le iniziative organizzate dal Comune in collaborazione con Lignano Sabbiadoro Gestioni e le associazioni locali per intrattenere e stupire chi vuole passare le feste guardando il mare. Il Presepe di Sabbia e il Christmas Food Village Sabato 8 dicembre prende il via ufficialmente la kermesse natalizia con l’apertura della manifestazione “Natale d’a…mare” ...