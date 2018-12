Mel B | la figlia conferma | ' mia mamma picchiata da Stephen Belafonte'

"Non dimenticate l'amore per mia figlia". La lettera del papà di AMelia - morta a 7 anni per una malattia congenita : Dopo aver lottato per sei giorni e sei notti, Amelia, una bimba cagliaritana 7 anni, si è arresa . A stroncare la sua giovane vita una patologia dell'apparato intestinale di cui nessuno si era mai ...

La storia di IMelda Cortez. Partorì la figlia del suo stupratore - rischia 20 anni di carcere per tentato aborto : Imelda Cortez è in prigione dal 2017, quando, diciannovenne a El Salvador, diede alla luce una bambina nata in seguito alle violenze sessuali perpetrate ai suoi danni dal patrigno settantenne. La ragazza secondo i medici aveva provato ad abortire, pratica che nello stato centroamericano è illegale in ogni circostanza, e per questo Cortez rischia 20 anni di carcere.Il Guardian riporta le parole di Bertha María Deleón, ...

Gf Vip 2018 - Dayane Mello : "Sofia con Stefano Sala? Non ho abbandonato mia figlia" : prosegui la letturaGf Vip 2018, Dayane Mello: "Sofia con Stefano Sala? Non ho abbandonato mia figlia" pubblicato su Gossipblog.it 06 novembre 2018 19:16.

Dayane Mello : perché la figlia vive con Stefano Sala e la verità su Benedetta Mazza : Dayane Mello e Stefano Sala: ecco perché la figlia Sofia vive con il padre Dayane Mello è tornata al centro delle polemiche. Dopo l’Isola dei Famosi e la breve liason con Stefano Bettarini, la brasiliana è ora nella bufera per il rapporto con la figlia Sofia, avuta dall’ex Stefano Sala. Quest’ultimo è attualmente rinchiuso nella […] L'articolo Dayane Mello: perché la figlia vive con Stefano Sala e la verità su Benedetta ...

Ecstasy tra le caraMelle del "dolcetto o scherzetto" della figlia - la denuncia choc di una mamma : Ecstasy nelle caramelle della sua bambina. Uno scherzetto di pessimo gusto quello che hanno fatto alla figlia di Amy Dixon che nel suo bottino del "dolcetto o scherzetto" di Halloween...

Laura Barriales è diventata mamma : primo scatto con la figlia Melania : A dare il lieto annuncio è stata proprio l'ex co-conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia , che si è allontanata da qualche tempo dal mondo dello spettacolo, proprio per concentrarsi sull'arrivo del ...

PaMela Petrarolo - il dramma della ex star di Non è la Rai : 'Malformazione congenita' - il terrore per la figlia : Negli anni '90 Pamela Petrarolo era una delle star di Non è la Rai , l'anti- Ambra Angiolini . A differenza della collega però, non ha continuato con la tv anche se oggi torna con un nuovo disco a ...

PaMela Petrarolo - ex di Non è la Rai : ‘Mia figlia nata con una malformazione congenita’ : Negli anni ’90 ha spopolato grazie al programma cult Non è la Rai, oggi è una mamma e cantante in procinto di lanciare un nuovo disco a oltre 20 anni dall’ultimo, eppure c’è un aspetto di Pamela Petrarolo che era rimasto fino a oggi sconosciuto e che riguarda la figlia Angelica. Ne parla la diretta interessata in un’intervista a Spy nel numero in edicola: Angelica, che ha 2 anni, è nata con una malformazione congenita ...

PaMela Petrarolo parla della malattia della figlia : Pamela Petrarolo cantante ed ex stellina di “Non è la Rai”, che dopo due anni racconta della malattia della sua seconda figlia: “Angelica, che ha due anni, è nata con una malformazione congenita alla testa”. “Nessuno se n’era mai accorto. Poi il sesto senso materno mi ha fatto capire che c’era qualcosa che non andava e, da lì a poco, è stata operata d’urgenza”. L’intervento ha avuto esito positivo: “I medici – ha raccontato in ...

Il dramma di PaMela Petrarolo : “Mia figlia è nata con una malformazione alla testa” : Pamela Petrarolo, ex star di Non è la Rai, racconta il suo dramma e la malattia che ha colpito sua figlia Angelica. Era il 1991 quando, ancora giovanissima, approdò nel programma di Gianni Boncompagni, conducendo insieme ad Ambra Angiolini lo show sino al 1995. Cantante, attrice e presentatrice, Pamela conquistò da subito le simpatie del pubblico, mostrando il suo grande talento. In seguito per lei arrivarono alcuni album da solista, ...

PaMela Petrarolo e la malattia della figlia : «È nata con una malformazione alla testa» : ?Angelica, che ha due anni, è nata con una malformazione congenita alla testa?, Leggo.it torna a parlare di Pamela Petrarolo, cantante ed ex stellina di ?Non è la...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Ursula ucciderà sua figlia Olga - geMella di Blanca : Quando Olga tenterà di fare fuori la gemella Blanca, Ursula la ucciderà liberandosi finalmente di quella figlia mai desiderata.

PaMela Petrarolo : "Mia figlia è nata con una malformazione alla testa" : L'ex ragazza di "Non è la Rai" parla per la prima volta delle condizioni di sua figlia Angelica, di 2 anni

PaMela Petrarolo parla della malattia della figlia : “Nata con una malformazione” : Pamela Petrarolo di Non è la Rai parla per la prima volta della malattia della figlia Angelica Pamela Petrarolo, una delle star lanciate da Non è la Rai, ha parlato per la prima volta della malattia della figlia. La cantante e attrice non lo ha mai fatto per non strumentalizzare la vicenda. Ha portato avanti […] L'articolo Pamela Petrarolo parla della malattia della figlia: “Nata con una malformazione” proviene da Gossip e Tv.