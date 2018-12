Medio Oriente - il Papa riceve il presidente palestinese Abu Mazen : Città del Vaticano, 3 dic., askanews, - Il Papa riceve questa mattina Mahmoud Abbas, Abu Mazen,, presidente dello Stato di Palestina.L'udienza era stata anticipata dal consigliere per gli affari ...

Più formazione per dare un futuro ai giovani del Mediterraneo e del Medio Oriente : ... il progetto prevede, per un gruppo di studenti, maltesi e giordani, un periodo di studio di un anno a Roma, nel campus della Luiss, per frequentare il corso di Laurea in Economia, e poi fare ritorno ...

Al Malki : "Senza uno Stato palestinese non c'è stabilità in Medio Oriente" : Pesa le parole, Riyad al-Malki, ministro degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese (Anp). Lo fa da abile diplomatico qual è e perché sa che in questo momento di tutto hanno bisogno i Palestinesi tranne che di favorire la politica d'Israele che, rimarca al-Malki parlando con HuffPost, "punta alla delegittimazione della leadership palestinese e a portare a compimento il regime di apartheid nei Territori occupati". Pesa ...

Le Frecce tricolori e l'AM concludono il tour in Medioriente : Milano, 19 nov., askanews, - Si è concluso il tour dell'Aeronautica Militare in Medioriente, organizzato in collaborazione con Leonardo Spa, che ha portato in Qatar, Bahrein e Kuwait oltre ai colori ...

Volterra - 3 giorni per raccontare i conflitti del Medio Oriente : I viaggi di lavoro, di convivenza, gli spettacoli nei diversi paesi del Medio Oriente con gli attori professionisti, hanno portato dopo anni di lavoro, alla formazione di un gruppo internazionale ...

Omicidio Khashoggi - la Cia accusa il Principe e inguaia Trump in Medio Oriente : Ora fingere, ridimensionare, pensare di cavarsela con sanzioni accessorie (un solletico per i petromiliardari del Regno) o con qualche testa sinistramente staccata dal collo, non bastera più. Ora per Donald Trump si fa davvero dura. Perché difendere il suo pupillo saudita, l'erede al trono del Regno Saud, il Principe Mohammed bin Salman (MbS per i media internazionali) appare come una "mission impossible". Ora che la Cia sostiene ...

Medio Oriente - in Kuwait la pioggia di quasi un anno in un solo giorno : devastanti alluvioni e danni [VIDEO] : Una delle due potenti tempeste che sta scendendo sul Medio Oriente ha provocato gravi alluvioni a Kuwait City. Oltre 95mm di pioggia hanno inondato l’aeroporto internazionale della città, per poco al di sotto dei 117,8mm che l’aeroporto ha ricevuto come media negli ultimi anni! Solitamente 18,8mm di pioggia rappresentano la media per tutto il mese di novembre! Il traffico aereo all’aeroporto internazionale è stato bloccato non solo a causa della ...

Medio Oriente : Hamas - dimissioni Lieberman "vittoria" per Gaza : Ad aggravare la crisi politica è stato poi lo stesso Habayit Hayehudi, che ha minacciato di uscire dal governo di Netanyahu nel caso in... , Res,

Israele - un treno per unire il Medio Oriente : così la diplomazia su rotaia isola Teheran : Israele vuole costruire una ferrovia che colleghi le sue coste ai Paesi arabi del Golfo, lanciando un’idea che ha radici nel passato della regione. Prima della costruzione della linea che andava da Damasco a Medina, i fedeli musulmani viaggiavano in cammello anche 40 giorni nel deserto per raggiungere i luoghi sacri all’Islam per l’annuale pellegri...

Silvia Vianello - la miglior donna manager del Medio Oriente : Il premio è di quelli altisonanti: «Top Middle East Woman Leader», che, in italiano, suona più o meno come «migliore donna manager del Medio Oriente». E ad aggiudicarselo è stata lei, l’italiana Silvia Vianello. Laureata in Economia all’Università Ca’ Foscari di Venezia, da un anno lavora a Dubai, dove dirige l’Innovation Lab della SPJain School of Global Management, una celeberrima business school. Ed è il suo è un momento, tanto che ora ...

Eni - Versalis in joint venture per chemicals innovativi in Medio Oriente : Versalis , azienda chimica di Eni , Petrochem , un'azienda del gruppo Mazrui Energy Services, e Mazrui Energy Service , una società di Mazrui International,, hanno firmato un accordo per la ...

Le Frecce Tricolori in Medio Oriente con Leonardo : Rivolto, 9 nov., askanews, - Da domani, 10 novembre 2018, la Pattuglia Acrobatica Nazionale 'Frecce Tricolori' e i velivoli T346-A ed Eurofighter F2000-A del Reparto Sperimentale Volo dell'Aeronautica ...

Aeronautica Militare : al via il tour in Medio Oriente delle Frecce Tricolori e del Reparto Sperimentale Volo : La Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” e i velivoli T346-A ed Eurofighter F2000-A del Reparto Sperimentale Volo dell’Aeronautica Militare, saranno in Medio Oriente, a partire dal 10 novembre, per un tour che toccherà Qatar, Baherin e Kuwait. Il tour promosso da Leonardo Spa, si pone a coronamento di programmi di cooperazione internazionale, rivolti in particolare al settore dell’addestramento e della formazione, che la Difesa e ...

Medio Oriente : presidente Anp Abba riceve ministro Esteri Oman : In una recente dichiarazione rilasciata all'agenzia di stampa del Qatar "al Jazeera" a seguito delle forti critiche nel mondo arabo per la visita di Netayahu, Bin Alawi ha dichiarato il viaggio è ...