Mattino 5 | scontro fra Alessandro Cecchi Paone e Fabrizio Corona video

(Di lunedì 3 dicembre 2018)Alta tensione nello studio di5 oggi lunedì 3 dicembre 2018, nonostante l'atmosfera festiva testimoniata da un albero di natale, la situazione traè stata tutt'altro che serena. Si parla ovviamente del casoche venerdì scorso si è concluso con il verdetto del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha scelto di non far tornare in carcere l'ex re dei paparazzi, confermandogli però l’affidamento terapeutico per disintossicarsi dalla dipendenza psicologica dalla cocaina.Facendo memoria locale, ricordiamo che tranon è mai scorso buon sangue: il giornalista non le ha mai mandate a dire all'ex Re dei paparazzi soprattutto dentro la casa del Grande Fratello VIP quando, in presenza dell'ex fidanzata di, Silvia Provvedi, ha attaccato senza timori la ragazza poiché, a suo dire, lei è rimasta a fianco ...