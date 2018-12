Matteo Renzi e Maria Elena Boschi | che tramvata | ' Già pronti i responsabili' | addio al

Matteo Renzi cita Bettino Craxi : “I Cinque Stelle hanno creato un clima infame” : ”hanno creato un clima infame”. Aveva scelto la camera ardente di Sergio Moroni per pronunciare quelle parole. Quel giorno, il 3 settembre 1992, di fronte alla salma del parlamentare socialista che si era tolto la vita dopo aver ricevuto due avvisi di garanzia nell’ambito dell’inchiesta Mani Pulite, Bettino Craxi non aveva indicato chi era stato a crearlo, quel clima, anche se i destinatari di quella che nella sua ottica ...

“I Renzi pagavano in nero” - il lavoratore a Radio Capital : “Parlai con Matteo - tutto a umma umma. Mai firmato nulla” : “Parlai con Matteo Renzi, non con il padre, per 20 minuti. Mi spiegò come funzionava”. Dopo l’accusa de La Verità all’azienda Speedy della famiglia Renzi di aver pagato in nero i propri collaboratori, un ex lavoratore ha raccontato per filo e per segno come è andata la sua esperienza come strillone a Firenze. E lo ha fatto a Radio Capital, emittente del gruppo Gedi. Confermando quanto scritto dal quotidiano diretto da ...

Matteo Renzi : "Di Maio spieghi perché ha fatto da prestanome al padre. A me mancò la solidarietà del Pd" : Per Matteo Renzi la vicenda del padre di Luigi Di Maio dovrebbe essere tenuta fuori dalla scena politica, ma ci sono due ragioni per cui se ne parla: "Perché i Cinque Stelle hanno creato un clima infame, con aggressioni personali. E oggi la famiglia Di Maio è vittima di questo sistema. Perché Luigi Di Maio deve spiegare per quale ragione ha accettato di fare il prestanome al padre. E questo è ciò che ...

LA VERITÀ : 'Matteo Renzi E IL PADRE GESTIVANO LAVORO NERO'/ M5s attacca - loro : 'quereliamo' - IlSussidiario.net : La VERITÀ: "I RENZI usavano lavoratori in nero"/ M5s, "chiedano scusa a Di Maio". Tiziano querela Belpietro. Ultime notizie

Matteo Renzi e Pd - il sondaggio di Antonio Noto : da godere - la fine oscena dei democratici : La fine oscena del Pd , e dell'Italia, fotografata dal sondaggio di Antonio Noto per il Quotidiano nazionale . La corsa alla segreteria del principale partito del centrosinistra, al momento, vedrebbe ...

Matteo Renzi e l'anno che verrà : Gli indizi sono tre e quindi fanno una prova. Mettiamoli dunque in fila e poi vediamo l'effetto che fa. Primo: Matteo Renzi ha rotto il cordone ombelicale che ancora lo teneva legato al PD consumando anche l'ultima frattura necessaria, cioè quella della separazione fisica dai suoi (ormai) ex compagni di strada. Lo ha fatto evitando di partecipare a tutte le riunioni autunnali del partito e scegliendo invece la Leopolda per il suo discorso ...

Massimo Cacciari - la clava sul Pd e Matteo Renzi : 'Un progetto morto - e Matteo Salvini...' : 'Un progetto morto'. Massimo Cacciari usa la clava per 'benedire' la pazza idea di Matteo Renzi di avvicinarsi a Silvio Berlusconi nella speranza di raccogliere i cocci e gli elettori di Forza Italia .

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - l'ultimo disastro : nuovo partito con Forza Italia - scoppia il caos : l'ultimo capolavoro , o disastro, targato Matteo Renzi e Maria Elena Boschi . Il senatore di Forza Italia Paolo Romani ha confermato i contatti con l'ex premier, che gli avrebbe parlato dell'...

Scherzi a Parte - Matteo Renzi nel mirino del programma. Il suo documentario “è uno scherzo” : Matteo Renzi come in “The Truman Show”. È l’ex primo ministro del Pd la vittima principale della quarta e ultima puntata di Scherzi a Parte, il programma condotto da Paolo Bonolis. L’ex sindaco di Firenze, com’è noto ha deciso di realizzare un documentario per celebrare la città toscana. Un progetto che è stata sfruttato dal programma di Mediaset. La troupe di Scherzi a Parte, infatti, ha voluto far credere a Matteo ...

E se il docu-film su Firenze fosse finto? Lo scherzo a Matteo Renzi : L'ex premier vittima delle "beffe" di 'Scherzi a Parte'. Complice il produttore Lucio Presta, gli autori della trasmissione...

Matteo Renzi a Scherzi a Parte/ Video - il documentario su Firenze non esiste : anzi sì! 'Io non firmo nulla!' - IlSussidiario.net : Matteo Renzi è una delle vittime dell'ultima puntata di 'Scherzi a Parte': gli è stato fatto credere che il suo documentario su Firenze fosse uno scherzo!

Programmi TV di stasera - venerdì 30 novembre 2018. Matteo Renzi tra le vittime dell’ultima puntata di «Scherzi a Parte» : Paolo Bonolis e Matteo Renzi a Scherzi a Parte Rai1, ore 21.25: Prodigi – La Musica è Vita Per il terzo anno consecutivo torna l’appuntamento con Prodigi – La Musica è Vita, la prima serata dedicata al talento e alla solidarietà realizzata in collaborazione con UNICEF. Padroni di casa Flavio Insinna e Nathalie Guetta. Al loro fianco ci sarà anche il piccolo Daniele Muzio, “prodigio” del Canto della scorsa edizione. Protagonisti saranno nove ...

Scherzi A Parte 2018 : Matteo Renzi e Andrea Pucci tra le vittime della quarta puntata : Quarto appuntamento con il programma guidato da Paolo Bonolis, vittime di stasera: Matteo Renzi, Andrea Iannone, Giuseppe Cruciani e Andrea Pucci.

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - il nuovo partito : clamoroso - chi arriva da Forza Italia : Al Senato rimbalzano diverse indiscrezioni su Matteo Renzi e il suo nuovo partito con Maria Elena Boschi e pezzi di Forza Italia. Si vocifera, scrive in un retroscena Maria Teresa Meli sul Corriere ...