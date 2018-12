: Mattarella: assicurare diritti disabili - TelevideoRai101 : Mattarella: assicurare diritti disabili - tg2rai : #Giornatamondialedelladisabilita il monito del presidente della #Repubblica #Mattarella: 'Assicurare diritti a tutt… - CGlonfoni : RT @labaudins: Assicurare la libertà e autonomia dell'insegnamento e di ottenere conoscenza, questo è il ruolo dell'Università. Grazie a tu… -

Oggi è la Giornata mondiale delle persone contà per "ricordare il dovere e l'impegno dialle persone contà di poter studiare, lavorare, esprimere i propri talenti", scrive il Presidente. "Quindi oggi si afferma, in tutto il mondo, il diritto delle persone con qualchetà a potersi esprimere in pieno, come tutti gli altri", ha aggiunto il capo dello Stato che ha incontrato al Quirinale alcune scolaresche delle scuole primarie.(Di lunedì 3 dicembre 2018)