Marina La Rosa a Verissimo | Ho rifiutato il Grande Fratello Vip

Grande Fratello - Cristina Plevani e Marina La Rosa a Verissimo : 'Non mi è piaciuta - ancora parla di quello?' : La rivalità tra Cristina Plevani e Marina La Rosa , nata nel Grande Fratello 2001 per 'colpa' del povero Pietro Taricone , colpisce ancora a 18 anni di distanza. La vincitrice della prima storica ...

Marina La Rosa a Verissimo : ‘Mio marito non sapeva chi fossi’ : Marina La Rosa novella opinionista di Mai dire talk su Italia 1, è ospite sabato 1 dicembre a Verissimo. A Silvia Toffanin l’ex concorrente del primo Grande Fratello oggi 41enne e madre di due bambini, parla del marito avvocato, racconta delle molestie ricevute – sia prima che dopo l’essere diventata improvvisamente famosa – ricorda con amore Pietro Taricone e svela di sentire ancora Rocco Casalino con cui commenta le ...

Marina La Rosa : "Sono stata molestata e mi sentivo in colpa per questo. Taricone? Rendeva tutto più semplice" : "Prima di partecipare al Grande Fratello sono stata vittima di molestie. Questo personaggio abbastanza orrido mi diceva che voleva creare un gruppo musicale. È accaduto tutto in modo molto spiacevole a casa di questa persona. Per anni non sono riuscita a dirlo a nessuno, non ero in grado e non avevo la lucidità di denunciare". Ospite di Verissimo, Marina la Rosa ha parlato nuovamente delle violenze subite prima di cominciare la sua ...

Marina La Rosa : a Verissimo fra molestie e il ricordo di Taricone : Marina La Rosa a Verissimo per la puntata dell’1 dicembre 2018. Tante le rivelazioni dell’ex volto noto del Grande Fratello, fra i primi concorrenti ad entrare nella Casa di Cinecittà. La ricordiamo per il suo legame con Pietro Taricone, il Guerriero scomparso anni fa in modo tragico e ricordato ancora oggi come l’unico grande protagonista del reality. Marina si racconta a Silvia Toffanin, spaziando dalle molestie ricevute fino ...

Marina La Rosa rivela di aver subito pressioni sessuali per andare avanti in TV e poi parla di Casalino : Marina La Rosa, racconta che per lavorare in TV le richieste sessuali per una donna sono continue e poi parla di Pietro Taricone e Casalino Marina La Rosa sarà ospite in esclusiva a Verissimo sabato 1 dicembre 2018. L’ex gieffina si racconta in un’intensa intervista, dopo anni di lontananza dalle scene televisive. Alla padrona di casa, Silvia Toffanin, Marina confida di aver subito delle molestie prima e dopo la partecipazione alla prima ...