Maria Sole Tognazzi | Ricordo quel Natale che mio padre e Gassman si chiusero in

huffingtonpost

: @MarcelloAtanas @dicuonzobt @lori_gianna @RobertoGranai @MolaschiClara @betyzapi @Marilu08714243 @Aquilottoblu… - CristinaShonny : @MarcelloAtanas @dicuonzobt @lori_gianna @RobertoGranai @MolaschiClara @betyzapi @Marilu08714243 @Aquilottoblu… - diwilles : Maria Sole Tognazzi e papà Ugo - paoloigna1 : Maria Sole Tognazzi e papà Ugo«A Natale si nascose con Gassman» -

(Di lunedì 3 dicembre 2018), ultima figlia del compianto attore Ugoe dell'attrice Franca Bettoja (madre anche di Gianmarco, ndr), sta per presentare presso l'Istituto Italiano di Cultura a New York il documentario da lei stessa diretto, intitlato Ritratto di mio. Intanto fervono i preparativi per la retrospettiva che il MoMa di New York (dal 5 al 30 dicembre) in collaborazione con l'Istituto Luce Cinecittà dedicherà al celebre attore.In questa occasione,ha scelto di raccontarsi alle pagine del Corriere della Sera. Ildelsi lega alo di Bernardo Bertolucci, scomparso nei giorni scorsi:Quando nel 2010 intervistai Bertolucci usò parole deliziose. Disse: "Nella nebbia dell'Italia di fine anni '70, dei misteri del Caso Moro, avevo bisogno di Ugo, che mi ricordava una figura in pietra del duomo di Modena o Parma, un ...