Manovra | Boccia | per infrazione Conte convinca suoi vice o dimissioni

Manovra - Boccia : «Conte convinca i vicepremier o si dimetta» : Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, chiude a Torino l'incontro delle categorie produttive a sostegno della Tav. «Se fossi in Conte chiamerei i due vicepremier e direi loro...

Sondaggi politici - gli italiani bocciano la Manovra e chiedono al governo di trattare con l’Ue : Gli italiani sembrano bocciare la manovra e chiedono al governo di cedere, almeno in parte, alle richieste dell'Ue nella trattativa con Bruxelles. Un Sondaggio realizzato da Ipsos dimostra che gran parte degli intervistati sostiene che la legge di Bilancio faccia crescere il debito pubblico e spaventi gli investitori.Continua a leggere

Le opposizioni bocciano la Manovra ma nessun asse Pd-Fi : Dopo l'incontro tra Matteo Renzi e Paolo Romani, Antonio Tajani chiarisce: 'siamo alternativi al Pd e vogliamo un governo di centrodestra'. Gentiloni: 'tornare ad un centrosinistra allargato' -

Manovra - Conte a Boccia : condividiamo premura - siamo responsabili : Buenos Aires, 1 dic., askanews, - 'La premura espressa dal presidente di Confindustria Boccia è una premura che il governo ha condiviso tre/quattro mesi fa quando ci siamo messi attorno a un tavolo e ...

Boccia : Italia a rischio recessione - il governo riequilibri la Manovra : Lo diremo lunedì a Torino con 11 associazioni, compresa la nostra, che rappresentano 3 milioni di imprese nel Paese, un segnale - conclude - dai protagonisti dell'economia del Paese che rappresentano ...

Manovra - Boccia : rivederla o si rischia di tornare alla crisi : 'Cioè - ha proseguito - quali impatti sull'economia reale avrà la Manovra economica. Se avrà l'impatto solo categoriale ed espansivo, in deficit ndr., e quindi porta il Paese indietro perché realizza ...

Manovra - Boccia - Confindustria - : rivederla o si rischia di tornare alla crisi : LEGGI ANCHE Economia italiana sottozero, Pil giù dello 0,1%. Ma con l'Ue è disgelo sulla Manovra 'Potremmo ritornare alla crisi. I dati ci dicono che ci stiamo avviando ad una fase di decrescita che ...

Manovra. Boccia : "E' da riequilibrare - c'è poca crescita. Siamo in tempo per correzioni" : Il punto è se queste risorse sono usate per la crescita o meno, cioè quale impatto sull'economia reale la manovra economica ha" ha detto ancora Boccia, a margine del Forum Industria di Confindustria '...

Boccia ha spiegato perché la Manovra non piace a Confindustria : ... delle grandi opere, delle infrastrutture e della crescita, è un messaggio che deve far riflettere e che viene da tutti i protagonisti dell'economia'. 'Manifestazione di Torino e flessione del Pil ...

Manovra - Boccia : dati Istat impongono riequilibrio - il governo rifletta : Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, lancia l'allarme sulla Manovra dopo i dati Istat che danno il Pil a -0,1% e la disoccupazione in crescita. 'Purtroppo sono preoccupato. Sono dati che ...

Manovra : ok sherpa Ecofin a bocciatura : Via libera degli sherpa dell'Ecofin all'opinione della Commissione Ue sulla Manovra italiana, cioè una bocciatura, nella quale si ritiene giustificata l'apertura della procedura per deficit eccessivo. ...

Manovra - ok degli sherpa dell'Ecofin alla bocciatura della Commissione Ue : Per l'Efc "il debito pubblico italiano resta una grande fonte di vulnerabilità per l'economia. Le misure sulle pensioni insieme all'avverso trend demografico, possono toccare negativamente il trend ...

Manovra - Boccia : "Punto debole non sono i decimali ma l'impatto delle misure" : Ma il punto debole a nostro avviso non è l'aggiustamento di qualche decimale bensì il cosiddetto impatto della Manovra sull'economia reale: quanta più occupazione genera a partire dai giovani, quanta ...

Manovra - Tria : se Ue conferma la bocciatura serve decisione di forte responsabilità : Tra i temi sul tavolo della riunione - alla quale è prevista la partecipazione del premier Giuseppe Conte, dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e del ministro dell'Economia Giovanni ...