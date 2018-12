Manovra | Valdis Dombrovskis | Senza modifiche siamo pronti alla procedura

huffingtonpost

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Il cambio dei toni del governo italiano è positivo, ma non basterà a evitare laper deficit eccessivo. Lo ha spiegato, in un'intervista a Bloomberg Tv il vicepresidente della Commissione europea,, parlando dellamessa a punto dal governo gialloverde."Se non ci sonoa procedere", ha affermato. Il vicepresidente dell'esecutivo comunitario ha poi sottolineato che "il Governo italiano è pronto a discutere e impegnarsi a cambiare la sua traiettoria di bilancio ma non si tratta solo di cambiare il tono della discussione ma di avere una correzione consistente".