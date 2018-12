Manovra - salta il vincolo sui fondi per curare i migranti : La Manovra rispecchierà, sui migranti, l'approccio del decreto sicurezza. Continua il lavorio dei relatori a caccia di risorse per le legge di stabilità. E una delle ultime novità delle ultime ore ...

Manovra - salta il vincolo sui fondi per curare i migranti : Dal 2019 le Regioni potranno spendere anche per altri scopi i fondi finora vincolati a garantire l'assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale. Lo stabilisce un emendamento dei relatori alla legge di bilancio. La norma dispone infatti che i 30,99 milioni che ad oggi dovevano essere necessariamente spesi per l'assistenza agli immigrati, dal 2019 "confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario ...

Manovra - salta il taglio delle pensioni d’oro. Ma il governo assicura : “Ci sarà” : Niente taglio alle pensioni d'oro negli emendamenti presentati oggi alla Camera dei deputati dal governo alle legge di Bilancio. Ma da Palazzo Chigi assicurano che si tratta solo di un rinvio e che il taglio verrà "sicuramente" inserito in un secondo momento, probabilmente durante la discussione al Senato.Continua a leggere

Manovra - così la Lega fa saltare il reddito di cittadinanza : Uno spostamento che potrebbe consentire al ministro dell' Economia, Giovanni Tria, di rifare i conti della Manovra in modo da renderla meno indigesta agli europapaveri di Bruxelles. Messa così, l' ...

Manovra - salta il congedo paternità : Nel 2019 il congedo per i padri lavoratori non ci sarà più. Non è contemplato nell’attuale Legge di Bilancio 2019. Termina così la sperimentazione avviata nel 2013 (dalla legge 92/2012), nel corso degli anni prorogata e potenziata, che concedeva fino a cinque giorni, quattro dei quali retribuiti per intero, ai neopapà. Sperimentazione e proroghe Nel 2018, il congedo di paternità è utilizzabile entro i primi cinque mesi dalla nascita del ...

Salvini : 'Difenderò la Manovra come un rugbista'. Salta vertice a Palazzo Chigi : E' giallo sul presunto incontro di stamattina tra il premier e i suoi vice, per dare il via definitivo alla lettera di risposta all'Ue sulla legge di Bilancio, con versioni contrastanti tra Lega e M5s.

Manovra - Pd : salta blocco - su tasse locali : 20.46 Il governo non rinnova il blocco degli aumenti delle imposte locali, dalle addizionali all'Imu sulle seconde case, 'congelate' dal 2016.Quindi,Dal 2019 ci saranno "inevitabilmente più tasse locali". Così l'ex presidente Commissione Bilancio, Boccia (Pd). "Com'era prevedibile dal quadro macroeconomico, la Manovra alla prova delle singole misure legislative,sinora sconosciute,dimostra lacune. Emergono investimenti e pressione fiscale. La ...

In Manovra salta blocco aumenti su tasse locali - "inevitabilmente saliranno". La denuncia di Boccia (Pd) : Il Governo non rinnova il blocco degli aumenti delle imposte locali, dalle addizionali all'Imu sulle seconde case, 'congelate' dal 2016 e così dal 2019 ci saranno "inevitabilmente più tasse locali".Lo denuncia l'ex presidente della commissione Bilancio Francesco Boccia (Pd). "Come accade spesso nel bilancio dello Stato - aggiunge - il diavolo è sempre nei dettagli e basta approfondire il quadro degli investimenti pubblici ...

Manovra in Aula a fine novembre : salta aumento fondi famiglia : Niente taglio, per ora, delle pensioni d'oro e niente soldi per riparare le buche di Roma. Ci sono invece i fondi, 16 miliardi nel 2019, per le due misure bandiera del governo giallo-verde: la riforma ...

Manovra - salta il taglio delle accise sulla benzina e l’aumento IVA è bloccato solo per il 2019 : Per Salvini il taglio delle accise sulla benzina sarebbe dovuto essere il primo provvedimento da approvare in Consiglio dei...

Manovra - saltano i 180 milioni per le buche di Roma : 31 ottobre 2018 Nessun commento Roma, da via Statuto a Campo Marzio: 'Banchetti sport' compie 100 anni 31 ottobre 2018 Nessun commento Raggi: 'Dimissioni in caso di condanna? Ne riparliamo la settimana dopo' 31 ottobre 2018 Nessun commento Agricoltura, Roberto Diacetti nominato ...

