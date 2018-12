Manovra | in commissione Borghi mette all' asta gli emendamenti

Lombardia : ok da Commissione Bilancio a Manovra da 25 - 435 mld (3) : (AdnKronos) - Il tesserino regionale venatorio potrà essere distribuito a mezzo posta direttamente presso il domicilio del cacciatore, che oggi deve invece recarsi personalmente a ritirarlo presso il Comune o i Comprensori di caccia e gli Utr competenti. Nei Consigli di gestione dei parchi regionali

Lombardia : ok da Commissione Bilancio a Manovra da 25 - 435 mld (2) : (AdnKronos) - La manovra dà attuazione inoltre alle disposizioni della Corte dei Conti in relazione alle somme giacenti presso Finlombarda e finalizzate a migliorare la liquidità. In particolare, la manovra 2019-2021 prevede il rientro di risorse da Finlombarda per un ammontare complessivo nel trien

Lombardia : ok da Commissione Bilancio a Manovra da 25 - 435 mld : Milano, 3 dic. (AdnKronos) - Via libera a maggioranza oggi in Commissione Bilancio alla manovra di Bilancio di regione Lombardia (Collegato, Legge di Stabilità e Bilancio di Previsione 2019-2021), che sarà sottoposta al voto finale dell’aula nelle sedute di Consiglio regionale previste per i prossim

Manovra - commissione riprende lavori : 1.20 Riprendono nella notte i lavori della commissione Bilancio della Camera con l'esame degli emendamenti accantonati, dopo le proteste della minoranza a seguito delle quali era stata sospesa. Bocciato dalla magggioranza l'emendamento di FdI sulle agevolazioni in materia di accise nei territori montani colpiti da eventi meteo eccezionali.La seduta secondo i programmi dovrebbe chiudersi intorno alle due di questa notte e dovrebbero essere ...

Manovra - in commissione i primi emendamenti del governo : non ci sono reddito di cittadinanza e pensioni : ROMA - Ancora in cerca di una accordo. Di un patto, soprattutto su reddito di cittadinanza e pensioni d'oro, che ristabilisca l'intesa tra Lega e 5Stelle. governo e maggioranza cercano di uscire dall'...

Manovra - in Commissione i primi emendamenti del governo : niente reddito di cittadinanza e Fornero : Teleborsa, - governo e maggioranza, al lavoro per provare ad uscire dall'impasse sulla Manovra economica, presentano alla Commissione Bilancio della Camera un primo pacchetto di 54 emendamenti: 39 ...

Manovra - stallo in commissione. Stop ai furbetti della flat tax - 4mila assunzioni nei Centri per l’impiego : Sono 54 i ritocchi di Governo e relatori: tra le novità il raddoppio dello sconto Imu sui capannoni industriali e 150 milioni fino al 2021 per ridurre i tempi di attesa della Sanità. Sarà il Senato a esaminare le proposte della maggioranza sui temi chiave “quota 100” e reddito di cittadinanza...

Manovra - in commissione i primi emendamenti del governo : non ci sono reddito di cittadinanza e Fornero : ROMA - governo e maggioranza cercano di uscire dall'impasse sulla Manovra economica e presentano alla commissione Bilancio della Camera un primo pacchetto di 54 emendamenti: 39 vengono dai relatori e ...

Manovra - stallo in commissione. Stop ai fubetti della flat tax - raddoppia sconto Imu su capannoni : Sono 56 i ritocchi di Governo e relatori, arrivano 150 milioni fino al 2021 per ridurre i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. Sarà il Senato a esaminare le proposte della maggioranza sui temi chiave “quota 100” e reddito di cittadinanza...

Manovra - lavori no-stop in Commissione : 11.26 Il Governo ha depositato alla Commissione Bilancio della Camera un primo pacchetto di emendamenti alla Manovra. Il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato per le 18.30, quando riprenderanno anche i lavori della Commissione, che andranno avanti anche in seduta notturna. L'obiettivo è votare il mandato al relatore entro martedì alle 14 e avviare la discussione generale in Aula per mercoledì alle 12.

Manovra - è stallo in commissione. Raddoppia lo sconto Imu sui capannoni industriali : Sono 56 i ritocchi di Governo e relatori, arrivano 150 milioni fino al 2021 per ridurre i tempi di attesa delle prestazioni sanitari. Sarà il Senato a esaminare le proposte della maggioranza sui temi chiave “quota 100” e reddito di cittadinanza...

Manovra - il governo invia i primi 58 emendamenti alla Commissione : Sono giunti in Commissione Bilancio alla Camera 58 emendamenti del governo alla Manovra. Le proposte di modifica, in fase di fascicolazione da parte degli uffici, sarebbero soltanto una prima tranche ...

Manovra : stallo in commissione - emendamenti governo domani sera : Slitterà probabilmente a mercoledì l'arrivo della Manovra nell'aula di Montecitorio. Il governo ha comunicato che presenterà il suo pacchetto di modifiche al decreto non più domani mattina alle 9 ma ...

Manovra - gli sherpa dell'Ecofin danno ragione alla Commissione Ue : Se andate a vedere il curriculum di deficit di Francia e molti altri paesi, siamo ben oltre in generale in una Manovra di politica economica un 2,4 per centro può essere considerato opportuno, non lo ...