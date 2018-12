: Manovra, Fraccaro: stop a scudo banche - TelevideoRai101 : Manovra, Fraccaro: stop a scudo banche - notizieprima : Manovra:Fraccaro,c'è stop a scudo banche - drubald : RT @ansa_it: Manovra:Fraccaro,c'è stop a scudo banche -

"Il governo mantiene le promesse: nella legge di bilancio è stato inserito un emendamento che consentirà ai cittadini truffati di fare causa agli istituti di credito anche se otterranno il risarcimento". Lo annuncia il ministro per i Rapporti con il Parlamento,. "Abbiamo istituto un Fondo da 1,5mld per i truffati", aggiunge. "In Senato presenteremo altre norme per una riforma organica della questione, dando risposta alle istanze dei cittadini vittime dellee delle commistioni malsane con la politica", conclude.(Di lunedì 3 dicembre 2018)