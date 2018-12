Manovra | Dombrovskis | “Il cambio di toni non basta Serve una correzione consistente”

Manovra - Valdis Dombrovskis : "Senza modifiche siamo pronti alla procedura" : Il cambio dei toni del governo italiano è positivo, ma non basterà a evitare la procedura per deficit eccessivo. Lo ha spiegato, in un'intervista a Bloomberg Tv il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, parlando della Manovra messa a punto dal governo gialloverde."Se non ci sono modifiche siamo pronti a procedere", ha affermato. Il vicepresidente dell'esecutivo comunitario ha poi sottolineato che "il Governo ...

Manovra - Dombrovskis : "Correzione considerevole - non marginale" : "Per evitare l'apertura di una procedura sul debito non bastano gli annunci", ha affermato il vicepresidente della Commissione Ue. Il premier: "Abbiamo dei margini, confidiamo, rispetto alle verifiche tecniche. Dombrovskis ha evidentemente delle certezze che io non ho. Parlerò con Juncker"

Manovra - Dombrovskis : 'La correzione sia considerevole - non marginale' - Conte : 'Sforzi - ma non la stravolgeremo' : I tassi di interesse sono cresciuti parecchio, c'e' un impatto sull'economia reale, sull'accesso al finanziamento per le imprese, sul credito al consumo. Gli indici di fiducia stanno scendendo e ...

Manovra - Dombrovskis : “Correzione marginale non basta”. Tria : “Abbiamo ereditato impegni irrealizzabili” : La correzione dei conti pubblici necessaria per evitare la procedura di infrazione deve essere “considerevole, non solo marginale“. Il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, non rinuncia al ruolo di “falco” nella trattativa tra Roma e Bruxelles per evitare le sanzioni sulla legge di Bilancio. E ribadisce che la distanza “è molto grande”. Intanto il governo italiano sta ancora elaborando la ...

Manovra - Dombrovskis : 'La correzione sia considerevole - non marginale' : La Commissione Ue chiede una correzione della traiettoria della Manovra "considerevole, e non marginale". Lo ha affermato il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis , sottolineando che ...

Manovra - Dombrovskis avverte : "Basta annunci. Correzione dello 0 - 2% non sufficiente" : ... ha rimarcato il commissario europeo, citando una serie di fattori negativi quali la crescita dei tassi di interesse , gli effetti sull'economia reale derivanti da un nuovo credit crunch , il calo ...

Dombrovskis a Italia : correzione seria a Manovra - -0 - 2%non basta : Roma, 28 nov., askanews, - Per evitare l'apertura di una procedura sul debito non bastano gli annunci il Governo Italiano 'deve prendere provvedimenti concreti' ma soprattutto serve una 'correzione ...

Manovra - Dombrovskis : serve correzione : 8.42 Per evitare una procedura sul debito il Governo italiano "deve prendere provvedimenti concreti":serve una "correzione consistente" dei conti e un taglio del deficit dello 0,2% "non è sufficiente" perché la distanza rimane"molto ampia". Così il vicepresidente della Commissione Ue, Dombrovskis, alla Stampa. "La traiettoria di bilancio scelta dall'Italia" è controproducente, dice Dombrovskis: "I tassi di interesse sono cresciuti ...

Dombrovskis : 'La Manovra non funziona - Italia corregga la rotta' : Roma, 21 nov., askanews, - La strategia di espansione della manovra 'non funziona' ed è 'nell'interesse dell'Italia' che il governo proceda a una 'correzione di rotta', che oltre a ridurre le tensioni ...

Manovra - Valdis Dombrovskis : 'Possibile procedura entro l'anno'. Vogliono ammazzare Lega e M5s : Una corsa contro il tempo per ammazzare l'Italia a colpi di spread e far crollare il governo sovranista di Lega e M5s . Il sospetto, sulla Commissione Ue , sorge quasi spontaneo. Dopo aver annunciato ...

Dombrovskis : "Le considerazioni della Commissione sulla Manovra italiana arriveranno mercoledì" : "Non discuteremo d'Italia in questo Eurogruppo", ha detto Valdis Dombrovskis prima di entrare al vertice dei ministri dell'Economia dell'area euro. Le considerazioni sulla manovra italiana, però, arriveranno tra pochi giorni: "Stiamo preparando per mercoledì (21 novembre, ndr) il nostro pacchetto per il semestre europeo, che include opinioni sulle bozze di bilancio di tutti i membri dell'eurozona, incluso un riesame della bozza di ...

Manovra - Dombrovskis : lavoriamo al nostro pacchetto di mercoledì : Roma, 19 nov., askanews, - Alla Commissione europea 'stiamo preparando il nostro pacchetto per mercoledì, che includerà i pareri sui piani di Bilancio di tutti i Paesi, incluso quello rivisto dall'...

