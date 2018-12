: Manovra, detrazioni per i cani guida - TelevideoRai101 : Manovra, detrazioni per i cani guida - berardi_alfonso : RT @mara_carfagna: ??Tassano la solidarietà! In una Manovra che non abbatte le tasse, che aumenta il debito a danno delle future generazioni… - _Nodan_ : RT @mara_carfagna: ??Tassano la solidarietà! In una Manovra che non abbatte le tasse, che aumenta il debito a danno delle future generazioni… -

In arrivo una detrazione "forfettaria" di 1.000 euro per sostenere le spese "dei non vedenti per il mantenimento dei":la commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento, in una versione riformulata,ampiamente sostenuto dai gruppi parlamentari L'emendamento è stato corretto nel corso della seduta facendo in modo,secondo quanto previsto, che la detrazione valga sia per il 2019 sia per il 2020.(Di lunedì 3 dicembre 2018)