Manovra | Conte | ' Non sto lavorando a un deficit sotto il 2%'

Manovra - l'appello di Boccia a Conte : "Evitare procedura d'infrazione - convinca i due vicepremier". Intanto Salvini assicura : "Quota 100 ... : Ed ha ammonito: la "strategia" espansiva di bilancio che il governo italiano ha adottato" con la Manovra economica per il 2019 "non sembra funzionare ed è importante per l'economia italiana che ...

Manovra - Boccia : per infrazione Conte convinca suoi vice o dimissioni : "La stagione degli alibi è finita oggi". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, si è rivolto al premier Giuseppe Conte, invitandolo a correggere la Manovra. "Se fossi in lui - ha detto -...

Manovra - dialogo con la Ue : "Ci pensa Conte" : Salvini e Di Maio esaltano il ruolo del premier: "Siamo nelle mani giuste". Pressing di Bruxelles per ridurre il rapporto deficit/Pil al 2 per cento

Manovra : dialogo con Ue - ma senza rinunce. Media Conte. Nuovo vertice : Sulla legge di bilancio Nuovo vertice di governo. Salvini e Di Maio in una nota congiunta parlano di dialogo franco e rispettoso con l'Europa; ma quota 100 e reddito non si toccano, delegando al ...

Manovra - Di Maio e Salvini : “Conte? Siamo nelle mani giuste. In Europa mediazione senza rinunce” : “L’Italia si sta rialzando e in tutti i tavoli, dall’Europa agli incontri con i maggiori partner internazionali, noi Siamo nelle mani giuste, quelle del presidente Conte”. Così Luigi Di Maio e Matteo Salvini in una nota congiunta alla vigilia delle giornate più calde per la legge di Bilancio. Secondo i due vicepremier, “il Presidente del Consiglio si sta dimostrando il garante ideale per la nostra interlocuzione con ...

Manovra - Conte : "Con l'Ue un punto d'incontro c'è" Governo invia primi emendamenti in Commmissione : Intanto sono giunti in commissione Bilancio alla Camera 58 emendamenti del Governo alla Manovra. Le propostedi modifica, sarebbero - a quanto si apprende - una prima tranche di interventi del Governo.

Conte incontra Juncker e tratta sulla Manovra : 'Procedura d'infrazione non conviene a nessuno - lavoriamo insieme' : Il premier, parlando a margine del G20 in Argentina, ha precisato che sull'iter parlamentare della legge di Bilancio 'la fiducia resta l'estrema ratio'. Slittati ancora gli emendamenti del governo in ...

