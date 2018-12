Manovra | Conte ' Non lavoro a deficit sotto il 2 Nei prossimi giorni nuovo passaggio con

Manovra - Conte : non lavoriamo per scendere sotto il 2% - eviteremo procedura infrazione : 'Il governo non sta lavorando a portare il deficit sotto il 2%'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando della Manovra e della trattativa con la Ue che ha chiesto all'Italia di ...

Tav - Boccia : pazienza al limite. Su Manovra : Conte convinca vice o via : Tav, Boccia: pazienza al limite. Su manovra: Conte convinca vice o via 3mila imprese e 12 associazioni alle Ogr per sollecitare rilancio grandi opere. Leader di Confindustria: "Infrastrutture includono". E chiede al premier di convincere Di Maio e Salvini a evitare procedura d'infrazione o di dimettersi. No Tav: ...

Manovra - Conte : “Deficit sotto al 2%? Non sto lavorando per questo”. Poi legge una poesia - ma non replica a Boccia : “Manovra? Confido in una soluzione condivisa con l’Ue che ci possa evitare la procedura d’infrazione. Deficit/Pil sotto al 2%? Non sto lavorando a questo obiettivo”. Così il premier Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, per la giornata mondiale della disabilità. Dopo aver replicato a tre domande dei cronisti, Conte ha poi improvvisato una poesia sul tema della disabilità, ma non ha voluto ...

Manovra - Conte : «Non sto lavorando a un deficit sotto il 2%» |Rischi di recessione : Frizioni in commissione Bilancio su assistenza sanitaria ai migranti, scudo salvabanche. I capigruppo hanno reso noto che i risparmiatori truffati potranno fare causa agli istituti di credito anche se otterranno il risarcimento

Manovra - Conte : “Non stiamo lavorando alla riduzione del deficit sotto al 2%” : Il governo ridurrà il deficit sotto al 2%? “Non sto lavorando a questo obiettivo, mettiamola in questi termini”. Lo ha detto Giuseppe Conte, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con alcune associazioni in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. La domanda rivolta dai giornalisti al presidente del Consiglio nasce da quanto scritto oggi da La Repubblica e La Stampa, secondo cui il ministro ...

Manovra - Tria-Dombrovskis : volontà di trovare soluzione al più presto | Conte : 'Non lavoro a un deficit sotto il 2%' : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha incontrato a Bruxelles il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis , poco prima della riunione dei ministri dell'Eurogruppo. Al centro dei colloqui, si ...

Manovra : Conte - a giorni un nuovo passaggio con le istituzioni Ue : Il governo italiano tra "qualche giorno" avrà "un ulteriore passaggio con le istituzioni Ue" nel tentativo di evitare la procedura d'infrazione: lo ha riferito il premier, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Siamo in pieno periodo di approvazione della legge di bilancio, stiamo valutando tutti gli emendamenti", ha spiegato Conte, "sto lavorando a tempo pieno ...

Manovra - l'appello di Boccia a Conte : "Evitare procedura d'infrazione - convinca i due vicepremier". Intanto Salvini assicura : "Quota 100 ... : Ed ha ammonito: la "strategia" espansiva di bilancio che il governo italiano ha adottato" con la Manovra economica per il 2019 "non sembra funzionare ed è importante per l'economia italiana che ...

Manovra - Boccia : per infrazione Conte convinca suoi vice o dimissioni : "La stagione degli alibi è finita oggi". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, si è rivolto al premier Giuseppe Conte, invitandolo a correggere la Manovra. "Se fossi in lui - ha detto -...

Manovra - Boccia : «Conte convinca i vicepremier o si dimetta» : Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, chiude a Torino l'incontro delle categorie produttive a sostegno della Tav. «Se fossi in Conte chiamerei i due vicepremier e direi loro...

Manovra - dialogo con la Ue : "Ci pensa Conte" : Salvini e Di Maio esaltano il ruolo del premier: "Siamo nelle mani giuste". Pressing di Bruxelles per ridurre il rapporto deficit/Pil al 2 per cento