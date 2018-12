Manovra | Conte | “Deficit sotto al 2%? Non sto lavorando per questo” Poi legge una

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 dicembre 2018) “? Confido in una soluzione condivisa con l’Ue che ci possa evitare la procedura d’infrazione. Deficit/Pilal 2%? Non stoa questo obiettivo”. Così il premier Giuseppe, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, per la giornata mondiale della disabilità. Dopo aver replicato a tre domande dei cronisti,ha poi improvvisato una poesia sul tema della disabilità, ma non ha voluto replicare alle parole del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia (“convinca i suoi vicepremier a tagliare 4 miliardi o si dimetta“), dette inmporanea alla conferenza indetta a Palazzo Chigi, lasciando la sala. L'articolo: “Deficital 2%? Non stoper questo”. Poiuna poesia, ma non replica a Boccia proviene da Il Fatto Quotidiano.