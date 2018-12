Maltempo USA | rari tornado nel mese di dicembre seminano distruzione dall’Illinois alla

Maltempo Calabria : strada chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Soverato Nord (km 167) e Soverato Sud (km 163) : La strada statale 106 “Jonica” è chiusa al traffico in località Soverato, al km 165,200, in direzione Reggio Calabria, per fango e detriti riversatisi sul piano viabile a causa delle piogge. La viabilità è deviata sul posto con uscita allo svincolo di Soverato Nord e rientro allo svincolo di Davoli. Sul posto è presente il personale di Anas per la rimozione del materiale e per ripristinare al più presto la normale circolazione. Anas, società del ...

Maltempo Calabria - allagamenti nel Catanzarese : “Chiusa al traffico la SS106 Jonica a Soverato” : Criticità dovute al Maltempo si sono registrate nel comune di Soverato, località balneare del Catanzarese. La pioggia che ha imperversato questa notte nella cittadina ionica ha causato allagamenti di scantinati, garage ed attività commerciali. Sul posto operano da questa notte squadre dei Vigili del Fuoco della sede Centrale e dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle Centrale. Al momento non si registrano danni a persone. La strada statale ...

Illuminazione artistica dei tre ponti a Ragusa : rinviata per Maltempo : A causa del maltempo l’Illuminazione artistica dei tre ponti a Ragusa è stata rinviata a domani sera. Lo annuncia il consulente del sindaco Barone

Maltempo : riaperta nel messinese la Ss 289 chiusa per frana : E’ stata riaperta al traffico la strada statale 289 ‘Di Cesarò’, chiusa per frana in precedenza in entrambe le direzioni, dal km 0 al km 7 all’interno dell’area comunale di Acquedolci, in provincia di Messina. La circolazione è stata ripristinata. Lo comunica Anas. L'articolo Maltempo: riaperta nel messinese la Ss 289 chiusa per frana sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Palermo : crolla controsoffitto in liceo - strada chiusa per frana : A causa del Maltempo si è registrata una infiltrazione d’acqua, che ha provocato il crollo di una parte del controsoffitto nel liceo “Regina Margherita“, nel centro storico di Palermo. Il cedimento si è verificato stamattina. Non si registrano non ci sono feriti. A causa delle avverse condizioni meteo, la strada statale 643 ”Di Polizzi” è provvisoriamente chiusa dal km 6,000 al km 6,500, in località Polizzi Generosa ...

Maltempo - frana a Vesima : Aurelia chiusa nel Ponente : Code anche in A10 in direzione di Genova per incidente su A26 (sottotitolo). Una frana nel Ponente di Genova, nella zona tra Voltri e Vesima, ha causato nel pomeriggio la chiusura dell’Aurelia all’altezza del civico 18 di via Rubens. Sul posto sono impegnati dal primo pomeriggio vigili del fuoco e polizia municipale oltre ai tecnici che stanno studiando gli interventi di ripristino per il cedimento dell’asfalto, sulla strada ...

Lecce - crolli e danni sulla costa del basso Salento a causa del Maltempo (VIDEO) : Momenti di paura ieri pomeriggio nel sud Salento, specialmente sul Capo di Leuca, dove si è abbattuta una violenta perturbazione del tipo "downburst". Quella che a moltissimi è parsa una tromba d'aria, o peggio un tornado, è stata in realtà probabilmente una nuvola temporalesca che si è allungata fino al suolo. Si tratta di un fenomeno diverso dal tornado e, detto in parole povere, il cosiddetto "downburst" è il vento che si forma davanti ad un ...

Maltempo Latina : tratto allagato a Terracina - chiusa via Appia : La statale 7 ”Appia” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 96,550, nel territorio comunale di Terracina (Latina), per l’allagamento della strada a causa delle intense precipitazioni delle ultime ore. La circolazione è provvisoriamente indirizzata in uscita a Fiora sulla viabilità locale. L'articolo Maltempo Latina: tratto allagato a Terracina, chiusa via Appia sembra essere il ...

Maltempo : via Appia chiusa a Latina per alberi pericolanti : A causa della presenza di alcuni alberi pericolanti per il forte Maltempo delle ultime ore, la statale 7 Appia è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra il km 72,300 e il km 73,500, nel territorio comunale di Latina. La circolazione è provvisoriamente indirizzata sulla viabilità locale all’altezza di Borgo Faiti. L'articolo Maltempo: via Appia chiusa a Latina per alberi pericolanti sembra essere il primo su Meteo ...

Maltempo Lazio : Pontina chiusa - deviate in Via Appia le corse per Terracina : A causa dell’interruzione al traffico al km 97,7 di via Pontina, nei pressi dello svincolo per San Felice Circeo, nel territorio del Comune di Terracina, fino a nuovo avviso tutte le corse in andata e ritorno che transitano in via Mediana-Pontina (ss148) saranno deviate in via Appia fino al bivio Migliara 53: lo rende noto Cotral. I bus riprenderanno il regolare percorso in via Mediana – ss148 immediatamente dopo il punto di ...

Si apre voragine sulla Pontina a causa del Maltempo : si cercano dispersi al Circeo : Erano a bordo di un’auto sulla Pontina nei pressi di San Felice Circeo, all’altezza di San Vito. Il cedimento forse causato dalle piogge

Maltempo Toscana : frana sull’argine di un torrente a Camaiore - strada chiusa : A causa di una frana sull’argine del torrente Lucese, nel territorio di Camaiore, in via Antichi, il Comune ha deciso di interrompere la strada. Già dalla serata di ieri il Comune ha attivato un intervento di massima urgenza ripristinando il transito a pedoni, cicli e motocicli. Nei prossimi giorni verrà concluso l’intervento e si stima la riapertura della strada intorno alla metà della settimana prossima. La frana è una delle ...

Maltempo : in Veneto permane il rischio frane - ancora allerta rosso per Busa del Cristo : Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - Sulla frana della Busa del Cristo in Comune di Perarolo di Cadore è localmente mantenuto lo stato di allerta rossa. Lo segnala l’avviso di criticità idrogeologica e idraulica diramato oggi dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione, valevole