Malattie rare | l' allarme | ' Italia in ritardo | subito lo screening per immonudeficenze

Fibrosi Cistica : correttori del gene CFTR e chirurgia molecolare nel trattamento della più frequente tra le Malattie rare : Perugia, 29 novembre 2018 - "Queste cicatrici raccontano la mia vita. Mi ricordano la mia vulnerabilità, ma gridano al mondo che, nonostante tutto, sono qui. Ancora viva". Ogni malattia ha una storia a sé e quella di Asia inizia poco dopo la sua nascita. Oggi Asia ha 22 anni e respira con il terzo paio di polmoni di ...

Osservatorio Malattie rare : cresce l'offerta dei farmaci orfani : Roma, 20 nov., askanews, - 'cresce l'offerta dei farmaci orfani, ma aumenta la complessità gestionale sul territorio': a rilevarlo è l'Osservatorio malattie rare, sulla base del Rapporto dell'...

Malattie rare della pelle : la rete europea si riunisce al Bambino Gesù : Appuntamento a Roma per la rete europea delle Malattie rare della pelle (ERN SKIN) che riunisce le principali strutture sanitarie e universitarie d’Europa specializzate nella diagnosi e nel trattamento di queste patologie. Oltre 130 specialisti provenienti da 21 Paesi si ritroveranno il 23 novembre nell’Auditorium San Paolo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il primo corso di formazione su alcuni gruppi di Malattie rare della pelle: ...

Sanità - il super ticket non sarà cancellato. Al palo le cure gratuite per 110 Malattie rare : La ministra Giulia Grillo aveva chiesto due miliardi ma il Mef ha detto no. L'aumento del fondo nazionale servirà per il contratto dei medici

Malattie rare - 'CloudIA' vince seconda edizione Rare Disease Hackathon : Roma, 11 ott., AdnKronos Salute, - Una piattaforma che integra assistente vocale e intelligenza artificiale. Al gruppo 'CloudIA' del NecstLab Politecnico di Milano va il premio di 5.000 euro per aver ...

Lombardia : Consiglio Regione - risparmi costi politica a cura Malattie rare (3) : (AdnKronos) - L’ordine del giorno era stato proposto dal capogruppo della Lega Roberto Anelli, che l’ha illustrato in aula, e sottoscritto da tutti i capigruppo. “Per legge -ha spiegato Anelli- i fondi non utilizzati dai gruppi devono essere restituiti al Consiglio e quindi alla Giunta regionale che

Lombardia : Consiglio Regione - risparmi costi politica a cura Malattie rare (2) : (AdnKronos) - Brianza ha aggiunto che "negli scorsi anni i gruppi consiliari lombardi sono riusciti ad ottenere dei risparmi sui costi della politica assolutamente significativi e che ora vengono messi a disposizione delle persone meno fortunate, affette da malattie rare. Questa destinazione dei fon

Lombardia : Consiglio Regione - risparmi costi politica a cura Malattie rare : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - Destinare 1,6 milioni di euro all’attività di ricerca finalizzata alla cura delle malattie rare. Lo chiede il Consiglio regionale della Lombardia, che ha approvato un ordine del giorno collegato al provvedimento finanziario che prende atto delle somme non utilizzate dai

Ospedale pediatrico Bambino Gesù - Malattie rare scoperta una nuova malattia genetica del neurosviluppo : Si tratta di una patologia ultra-rara, finora orfana di diagnosi, cui sono noti solo 3 casi al mondo, 2 dei quali seguiti dall'Ospedale della Santa Sede. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista ...

Malattie rare : scoperta nuova patologia genetica del neurosviluppo : Una nuova malattia genetica del neurosviluppo è stata scoperta dai clinici e dai ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata e l’Università di Amburgo. Si tratta di una patologia ultra-rara, finora orfana di diagnosi, cui sono noti solo 3 casi al mondo, 2 dei quali seguiti dall’Ospedale della Santa Sede. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista scientifica American Journal of ...

Affetta da quattro Malattie rare - diventa mamma : “Ecco Tommaso - lui è il mio miracolo” : Caterina Simonsen è diventata mamma. La 30enne aveva catturato l'attenzione dei social dopo aver parlato della sua malattia e dell'importanza della sperimentazione sugli animali. La ragazza è infatti Affetta da quattro malattie genetiche rare ed è costretta a terapie quotidiane. Il figlio ha da poco compiuto sei mesi e la mamma racconta la sua nuova, bellissima avventura.Continua a leggere

Malattie endocrine rare : Federico II riferimento del sud Europa : ... ha proseguito la prof Colao, tra le prime quindici scienziate italiane nel mondo. Per fare esempi concreti: l'acromegalia, la sindrome di Cushing, il deficit di ormone della crescita, l'iperplasia ...

Malattie rare - Sma : farmaco della speranza a quasi 400 pazienti italiani : “Ci aspettiamo che ci siano in Italia circa 850 pazienti colpiti da atrofia muscolare spinale (Sma). E ad oggi quasi 400 sono registrati come utilizzatori del primo trattamento disponibile per la malattia“, nusinersen. A fare il punto è Daniela Lauro, presidente dell’associazione Famiglie Sma, ieri a Milano in occasione della presentazione del Libro bianco ‘Sma. Il racconto di una rivoluzione’, realizzato da Biogen, ...

Malattie rare - Libro bianco sulla svolta della Sma : ora la sfida è lo screening neonatale : “La scienza non fa miracoli. Dal laboratorio al letto di un malato i tempi della cura non sono quelli della storia naturale della malattia”. Ma sull’atrofia muscolare spinale (Sma), malattia genetica rara che colpisce circa 1 neonato ogni 10.000 e rappresenta la prima causa genetica di mortalità infantile, “la ricerca finora molto ha mostrato di ciò che un tempo non potevamo immaginare”. Inizia con le parole del ...