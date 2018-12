MALATTIA DI HUNTINGTON | SPERIMENTAZIONE IN ITALIA La patologi è ereditaria | come

MALATTIA di Huntington : al via anche in Italia la nuova sperimentazione : La Malattia di Huntington, nota in passato come Còrea di Huntington, è una patologia neurodegenerativa genetica che colpisce la coordinazione muscolare e porta ad un decadimento cognitivo e a declino psichiatrico. Secoli fa i malati di Corea di Huntington erano spesso definiti "indemoniati" data la mancanza di coordinazione dei loro movimenti e i numerosi episodi di perdita di controllo delle membra e delle capacità mentali. Il decorso della ...