Mafia | Sicilia | in due anni emesse 399 interdittive antimafia

La Mafia in Sicilia e le imprese del Nord - che non sanno - o fanno finta di non sapere... - : Non è mafia, è liberismo, si dicevano mentre investivano i soldi dei mafiosi in Borsa, insegnavano come scalare società e racimolare azioni, spiegavano come trasformare quella rozza economia basata ...

Sicilia : Musumeci all'AntiMafia - Sistema Montante? Era Lumia dominus Regione... : Palermo, 29 nov. (AdnKronos) - "Più che un 'Sistema Montante' c'era in Sicilia un vero e proprio 'Sistema Lumia'. Era lui il dominus della macchina regionale. Mentre Montante rappresentava solo gli interessi di pezzi dell'imprenditoria Siciliana". A riferirlo alla Commissione regionale antimafia all

Corleone - nel silenzio della politica la Mafia prospera. Non solo in Sicilia : Serviva la vicenda di Corleone per riportare il tema “mafia” nell’agenda politica di questo Paese. E già questo è elemento preoccupante, perché nel silenzio la mafia ha sempre prosperato. E continuato a fare affari, a infiltrarsi, a gestire appalti. Eppure in questi mesi i segnali non mancano, e sono tutti preoccupanti. Il comune di Castelvetrano è commissariato dopo lo scioglimento per mafia, Vittoria – un centro del ragusano ...

Mafia - il pentito Giovanni Brusca : “Dopo le stragi volevamo rapire l’editore del Giornale di Sicilia a scopo estorsivo” : Dopo le stragi del 1992 e 1993 Cosa nostra aveva pensato di sequestrare Antonio Ardizzone, storico editore del Giornale di Sicilia. Il motivo? “A scopo estorsivo“. A raccontarlo è il pentito Giovanni Brusca. Il boia di Capaci ha deposto al processo a un altro grande editore del Sud Italia: Mario Ciancio Sanfilippo, accusato di concorso esterno a Cosa nostra e destinatario nelle scorse settimane di un sequestro milionario. “Cosa ...

Sicilia - l’AntiMafia convoca Crocetta su Montante. Lui : “Sono all’estero”. Ma Fava : “Falso. Si trova a pranzo all’Ars” : Ha detto non potere comparire davanti alla commissione Antimafia dell’Assemblea regionale Siciliana che sta indagando sul caso di Antonello Montante. Il motivo? Si trova all’estero. Peccato che nella stessa giornata pare sia invece a pranzo a Palermo, e più precisamente al ristorante della stesso Parlamento isolano. A soli due piani di ascensore della commissione che vorrebbe audirlo. È uno scambio di battute tragicomico quello tra ...

Minacciato con un proiettile il presidente della Commissione AntiMafia siciliana Claudio Fava : Una busta contenente un proiettile è stata inviata oggi al presidente della Commissione Antimafia della Regione Sicilia, Claudio Fava. La minaccia potrebbe essere collegata con l'approvazione del Ddl Fava che impone ai parlamentari di dichiarare l'eventuale appartenenza alla massoneria, passato pochi giorni fa con 39 voti favorevoli e 2 contrari.Continua a leggere

Palermo - minacce a Fava. Busta con proiettile al presidente dell'AntiMafia siciliana : La Digos sta indagando sul plico, indirizzato al presidente, e recapitato nella sede nel Palazzo dei Normanni. Sempre a Palermo un uomo si è scagliato contro il direttore del centro di don Pino ...

Sicilia - intimidazione a Claudio Fava : proiettile indirizzato al presidente della commissione regionale AntiMafia : Un proiettile calibro 7,65 è stato spedito a Claudio Fava, presidente della commissione regionale Antimafia della Sicilia. Gli agenti della Digos hanno sequestrato la busta, arrivata proprio negli uffici della commissione, e avviato le indagini per provare a identificare l’autore dell’intimidazione. Venerdì l’Assemblea regionale Siciliana ha approvato il ddl voluto dall’ex parlamentare sull’obbligatorietà per i ...

Sicilia - Miccichè riscrive la storia all’Ars : dopo Mori e Cuffaro gli imprenditori con i beni sequestrati per Mafia : In principio voleva cambiare il nome all’aeroporto di Palermo. Quel “Falcone- Borsellino“, a suo parere, era una “scelta di marketing sbagliata per un territorio a vocazione turistica“. Sarebbe stato meglio intitolarlo “ad Archimede o ad altre figure della scienza, figure positive”, come se i due magistrati uccisi da Cosa nostra non lo fossero. Adesso che è tornato presidente dell’Assemblea regionale ...

'La Sicilia' sequestrata all'editore Ciancio per associazione mafiosa - spazio a 'I Siciliani' dell'antiMafia? : ... accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, ieri si è discusso del futuro de 'La Sicilia' Lo staff che opera all'interno della redazione de " I Siciliani giovani ", rivista di politica, ...

Mario Ciancio "socio di Cosa Nostra"/ Ultime notizie Mafia - Fava : "Restituiamo La Sicilia ai giornalisti" : Mario Ciancio "socio di Cosa Nostra": maxi sequestro per l'editore Siciliano. Ultime notizie mafia, Claudio Fava: "Restituiamo La Sicilia ai giornalisti"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 11:59:00 GMT)

Mafia : Mario Ciancio si dimette da direttore La Sicilia. 'Ma sono innocente' : Mario Ciancio Sanfilippo ha rassegnato le proprie dimissioni da direttore de 'La Sicilia', incarico che ricopriva da 51 anni, dopo la confisca delle sue aziende da parte della Dda di Catania. ...