Madre uccide il figlio di 3 mesi in preda a un raptus | «Lo amavo | avevo la mente oscurata»

Madre uccide il figlio di 3 mesi gettandolo a terra : «Avevo la mente oscurata» : uccide il figlio di tre mesi lanciandolo a terra . Una 26enne è stata arrestata dalla polizia a Catania con l'accusa omicidio per avere ucciso il proprio figlio neonato lanciandolo a terra ....

Madre uccide il figlio di 3 mesi gettandolo a terra : 'Avevo la mente oscurata' : uccide il figlio di tre mesi lanciandolo a terra . Una 26enne è stata arrestata dalla polizia a Catania con l'accusa omicidio per avere ucciso il proprio figlio neonato lanciandolo a terra . Il bimbo è ...

Madre di 26 anni uccide il figlio neonato : arrestata per omicidio aggravato : A Catania un bambino di appena tre mesi è morto a causa delle ferite alla testa provocate dopo averla battuta violentemente a terra. La mamma 26enne è stata fermata dalla polizia e accusata di omicidio . Secondo le prime ricostruzioni la giovane donna avrebbe ucciso il figlio scaraventandolo a terra, il bimbo è morto lo scorso 15 novembre in ospedale. Giovane Madre uccide il figlio di 3 mesi La morte del piccolo è sopraggiunta a seguito delle ...

Costretta a fingersi disabile per soldi - uccide la Madre insieme al fidanzato : Tutto il mondo si era mobilitato con delle donazioni, ma in realtà Gipsy stava benissimo. La verità è però emersa dopo l'omicidio della madre della giovane, avvenuto per mano della figlia stessa ...