M5s prende in giro il Nord Salvini | autonomia o salta tutto

M5s lancia #IoNonCiCasco : Italiani non si fanno prendere per il c... : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Anticorruzione - M5s chiede rinvio dell’esame. Opposizioni : “Prendete in giro gli italiani” : Il Movimento Cinque Stelle ha chiesto il rinvio dell'esame sul ddl Anticorruzione: "I motivi sono dovuti all'approvazione dell'emendamento di ieri che ha profondamente cambiato il provvedimento. Dobbiamo chiarirci al nostro interno per poter procedere nel migliore dei modi". Il Pd: "Non si può prendere in giro l'opposizione e gli italiani".Continua a leggere

Sui rifiuti Di Maio prende in giro gli italiani - basta vedere cosa M5s sta facendo a Roma : Sui rifiuti Di Maio prende in giro gli italiani. In queste ore fanno tante chiacchiere, ma alla prova dei fatti il Movimento 5 stelle hanno fallito completamente. basta vedere Roma: M5s la governa da oltre due anni ma in tutto questo tempo non ha fatto assolutamente nulla per risolvere la questione spazzatura. La soluzione della Giunta Raggi è stata quella di spedire i rifiuti in giro per l'Italia, a prezzi altissimi, con tariffe doppie ...

Rotta (Pd) : "Di Maio prende i voti di Giggino a purpetta Cesaro - M5s con Forza Italia - trova le differenze" : Il condono per Ischia genera strane alleanze. A saltare all'occhio è il sodalizio che, almeno al momento della votazione del provvedimento, si è creato tra Luigi Di Maio e un suo omonimo nonché conterraneo. Si tratta di Luigi Cesaro, meglio noto come Giggino "a purpetta". Il senatore, oltre a essere l'ex sindaco di Ischia, è uno dei parlamentari campani di Forza Italia che si sono autosospesi dal partito perché ...

Carlo Sibilla - M5s - : 'Entro fine mese riprenderanno i lavori al ponte di Parolise' : 'Entro fine mese riprenderanno i lavori al ponte di Parolise. E' su risultati come quello raggiunto oggi che si comprende quanto sia importante la filiera istituzionale e il collegamento diretto tra ...

Vittorio Feltri è sicuro : Salvini prenderà tutta l’Italia mentre il M5s crollerà poco alla volta : Vittorio Feltri ha un idea ben precisa, Salvini controllerà il paese intero, mentre il Movimento 5 Stelle crollerà La notizia non è sorprendente, almeno per noi, però merita di essere divulgata. La Lega si sta mangiando, elettoralmente parlando, l’ Italia intera. Si espande a macchia d’ olio dal Nord al profondo Sud. Perché? A differenza degli altri partiti essa dimostra giorno dopo giorno di occuparsi dei problemi della gente, la ...

Maurizio Crozza prende in giro Beppe Grillo e tutto il M5s : Maurizio Crozza prende in giro Beppe Grillo e tutto il M5S Maurizio Crozza nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, ha commentato il discorso di Beppe Grillo al Circo Massimo: “Grillo è un comico dell’assurdo solo che poi da comico non si è inventato una compagnia di cabaret che fa tournée nei teatri, no, si è inventato i 5 Stelle una compagnia di cabaret che va in tournée a Palazzo ...

La Lega si prende anche il Trentino. Il governo fa bene a Salvini e male al M5s : Ok, siamo al nord, profondo nord. Trentino Alto Adige per la precisione. Normale, quindi, che il M5s stenti ad affermarsi essendo una forza normalmente più radicata nel sud. Altrettanto normale che, da queste parti, la Lega abbia più facilità nell'intercettare elettori. Ma il dato delle elezioni p

Dl sicurezza - Morra (M5s) : “Ritirare 81 emendamenti? Non ci dicano ‘prendere o lasciare’. Su modifiche deciderà Parlamento” : Matteo Salvini, in diretta Facebook, si è lamentato per gli 81 emendamenti presentati dal Movimento 5 stelle al decreto sicurezza. Secondo le ricostruzioni il ritiro degli emendamenti, insieme all’approvazione del testo sulla legittima difesa, sarebbe la contropartita per la modifica del dl fiscale. Per Nicola Morra, senatore M5s “ciò che è stato oggetto di contratto verrà rispettato com’è giusto che sia”. Ma il tema ...

SCENARIO/ Il nuovo piano del Pd : un ribaltone di M5s per prendere il posto della Lega : Il rapporto Di Maio-Salvini si è indebolito anche a causa dell'inconsistenza delle opposizioni, FI e Pd. Che spera ancora, a suo modo, in un "ribaltone" di M5s. UGO FINETTI(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 06:01:00 GMT)ACCORDO Lega-M5S/ L'armistizio che apre uno scontro lungo 7 mesi, di A. FannaCRISI DI GOVERNO?/ Folli: il Nord avverte Salvini, con M5s l'Italia affonda

Spread a 320. Milano riprende quota con Wall Street e dialogo M5s-Lega : Le conferme del leader leghista sulla volontà di proseguire nell'azione di governo con gli alleati M5S e l'avvio vivace di Wall Street permettono a Milano di azzerare le perdite. Il tutto mentre si attende la risposta del Governo alla lettera della Commissione Ue e per le evoluzioni delle tensioni nella maggioranza. A Piazza Affari giù Pirelli in scia a Michelin, banche deboli...

Fisco - condonati anche i reati e M5s insorge : «Il Mef prende ordini dalla Lega» : «La manina è quella dei tecnici del Mef, sempre loro, ma è stata retta dalla Lega». Quando ormai il caso è deflagrato e Luigi Di Maio è andato a Porta a...

Tap - 36 ore per decidere - Governo prende tempo per verifica. Maggiore : 'Se ripartono i lavori gli eletti M5s si dimettano' : Questo progetto si ferma perché Tap ha commesso delle illegalità e illegittimità: ci sono errori progettuali e falsificazione dei documenti, quindi si ferma non per responsabilità politica ma per ...

Sondaggi - così la Lega “sostituisce” Fi : nel Nord-Est prende un voto su 2. M5s perde colpi al Centro-Nord - ma resiste al Sud : I partiti di governo nell’ultima settimana hanno sofferto un po’, dice un Sondaggio di ieri, ma resta la loro base del 60 per cento di consenso virtuale. Un gradimento che cambia ulteriormente la geografia elettorale dell’Italia. Un’altra metamorfosi rispetto a quella già emersa con le elezioni politiche del 4 marzo. Secondo un’analisi di Ipsos per il Corriere della Sera, infatti, la Lega (che ha più che raddoppiato ...