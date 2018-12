M5s | Lombardi | “L’intervento di Grillo e Di Maio sulla sfiducia a Zingaretti? Precedente

Rifiuti : M5s Lombardia a Fontana - inceneritori non sono il futuro : Milano, 27 nov. (AdnKronos) - "Fontana si attenga a quanto votato dal Consiglio regionale della Lombardia a fine 2013 e inizi a perseguire una politica di dismissione dei forni esistenti puntando in ogni provincia sull’economia circolare. Il governatore lombardo non può decidere di far costruire inc

Lombardi (M5s) : “Sgombero Casamonica?Ora tutti inseguono il M5s” : Lombardi (M5S): “Voragine Pontina? Le forze politiche non hanno la decenza di tacere neanche di fronte a certe tragedie, la realizzazione della Roma-Latina non c’entra assolutamente nulla con la messa in sicurezza della Pontina. Sgombero Casamonica? Sono contenta che adesso tutti rincorrano il M5S su questi sgomberi. Voglio ricordare che Zingaretti è già stato Presidente della Regione negli scorsi anni e le ville abusive dei Casamonica già ...

Sondaggi - la Lega stacca il M5s : più 6 per cento. Sorpresa : in Lombardia il no alle infrastrutture penalizza anche i 5 Stelle : La base elettorale del governo è ancora poco sotto il 60 per cento, ma all’interno di questa fetta di elettorato si allarga la forbice tra chi oggi voterebbe Lega e chi M5s. E’ l’elemento principale dell’ultimo Sondaggio di Swg per il TgLa7. La rilevazione dà conto, in particolare, di una settimana nera per i CinqueStelle che registrano una flessione dell’1 per cento rispetto all’inizio del mese e si abbassano ...

Inceneritori - è scontro al governo | Di Maio : "E' roba vintage" - Salvini : "Lombardia non torna indietro" | M5s : nel contratto c'è la chiusura : Sullo smaltimento dei rifiuti nel governo restano sempre due visioni diverse: i termovalorizzatori per il Carroccio, raccolta differenziata per i pentastellati che attaccano anche il "modello" lombardo suscitando la risposta piccata del governatore leghista e del ministro dell'Interno

Inceneritori - è scontro al governo | Di Maio : "E' roba vintage" - Salvini : "La Lombardia non torna indietro" | M5s : nel contratto c'è la chiusura : Sullo smaltimento dei rifiuti nel governo restano sempre due visioni diverse: i termovalorizzatori per il Carroccio, raccolta differenziata per i pentastellati che attaccano anche il "modello" lombardo suscitando la risposta piccata del governatore leghista e del ministro dell'Interno

La rissa sugli inceneritori. M5s - la Lombardia non è un modello : Roma, 19 nov., askanews, - 'Quella sui rifiuti è una situazione di forte affanno, non di emergenza. Occorre poi fare un distinguo tra il tema degli inceneritori e quello roghi...'. Lo spiega la ...

Lombardia : Pd e M5s contro patrocino regionale a Family Day (2) : (AdnKronos) - "In Italia come in Lombardia già da diversi anni si avverte un clima di aperta ostilità ai diritti civili conquistati passo dopo passo con anni di battaglie politiche e civili. Gandolfini intende tenere a battesimo il suo gruppo al Pirellone, nello stesso palazzo su cui comparve la scr

Lombardia : Pd e M5s contro patrocino regionale a Family Day : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - Il Pd e il M5s della Lombardia contestano il patrocinio della Regione all’iniziativa del Family day, che si terrà sabato nella sede istituzionale del Consiglio regionale della Lombardia. “Il patrocinio di Regione Lombardia a un evento di parte è inopportuno perché non o