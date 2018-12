M5s - Antonio Di Maio : ho sbagliato perché ero in difficoltà : Roma, 3 dic., askanews, - "Come ogni padre ho provato a non far mancare nulla alla mia famiglia". Antonio Di Maio, padre del leader M5S Luigi, torna con un video su Facebook a chiarire la vicenda dei ...

Antonio Tajani : 'Governo Lega -M5s cade a maggio - poi esecutivo centrodestra' : L'incontro tra Salvini e Berlusconi a Palazzo Grazioli, dopo che i due non si vedevano dalla scorsa estate, apre, forse chissà, scenari di medio termine non preventivabili appena poche settimane fa. O ...

Antonio Tajani : 'Il Governo M5s-Lega strilli di meno - per contare in UE serve ben altro' : Intervistato da Radio Radicale, il Presidente del Parlamento Europeo, il forzista Antonio Tajani, numero due del partito di Silvio Berlusconi, ha fatto il punto della situazione sulla manovra finanziaria del Governo Conte che, ad oggi, per il suo via libera, non trova ancora il consenso e l'approvazione da parte della Commissione Europea. A questo proposito, l'ex Commissario europeo per l'industria e per l'imprenditoria ha difeso le posizioni ...

"Noi M5s abbiamo perso sulla Tap - chiedo scusa". La resa del consigliere regionale Antonio Trevisi : La resa e le scuse. I consiglieri pugliesi del Movimento 5 Stelle sono tornati in Regione con queste parole stampate in volto: "Non ce l'abbiamo fatta a fermare la Tap". Antonio Trevisi, che dello stop al gasdotto Trans Adriatic ha fatto la sua principale battaglia, in lotta anche con il vicepremier Matteo Salvini, non nasconde l'amarezza poche ore dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte: "Siamo stati ottimisti, un po' ...

La voce della Politica Petrolio e falsità della vecchia politica.Dichiarazione di Antonio Mattia M5s : ... con un colpo di bacchetta magica, era in grado di poter annullare da un giorno all'altro decenni di devastazioni e distruzioni autorizzate e volute dalla vecchia Politica. Se fosse stato possibile, ...