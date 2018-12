L’uomo del giorno | David Villa | in giro per il mondo dopo esserne salito sul tetto FOTO ...

Internet - cancellare l’anonimato online viola la protezione della privacy. E pure i diritti delL’uomo : “I fornitori di servizi di memorizzazione permanente hanno l’obbligo di richiedere, all’atto dell’iscrizione del destinatario del servizio, un documento di identità in corso di validità”. È questo il cuore del disegno di legge n.895, comunicato alla Presidenza del Senato lo scorso 24 ottobre dal primo firmatario, senatore Nazario Pagano (Forza Italia) ma a firma di una lunga serie di suoi colleghi (Giammanco, Bernini, Malan, Damiani, Floris, ...

Dai suoni delle balene alle guerre allo sciroppo d’acero : tutti gli effetti oscuri dei cambiamenti climatici sulla natura e sulL’uomo : Vicino all’Antartide, le balene stanno cantando in suoni più profondi per vincere il rumore degli iceberg che si sciolgono. In California, una grande sfida di football universitario è stata posticipata a causa del fumo presente nell’aria proveniente dagli incendi. Un mollusco dell’Alaska è stato colpito da batteri dell’acqua calda. Tutto questo è il riscaldamento globale in azione. I cambiamenti climatici sono molto di più di ondate di caldo, ...

Novant’anni fa nasceva Enzo Tortora - L’uomo che conobbe il lato oscuro della giustizia : "Dunque, dove eravamo rimasti? Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una me la consentirete: molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva, per esempio ha pregato per me, e io questo non lo dimenticherò mai. E questo 'grazie' a questa cara, buona gente, dovete consentirmi di dirlo. L’ho detto, e un’altra cosa aggiungo: io sono ...

Tiro - Vladimir Lisin eletto Presidente della Federazione Internazionale. L’uomo più ricco di Russia batte Luciano Rossi di 4 voti : Vladimir Lisin è stato eletto Presidente della Federazione Internazionale di Tiro (ISSF). A Monaco di Baviera (Germania) l’uomo più ricco di Russia, con un patrimonio stimato di 19 miliardi di dollari, è stato eletto con un totale di 148 voti, appena quattro in più di Luciano Rossi. Il Presidente della Federazione Italiana aveva denunciato pochi giorni fa di aver ricevuto minacce di morte e oggi è infatti stato scortato dalla polizia ...

Camerun - giornalista dà del gay ad Eto’o : L’uomo finisce in un carcere di massima sicurezza! : Il giornalista Camerunense Michael Dopass dà del gay a Samuel Eto’o durante un programma radiofonico: dopo la denuncia, l’uomo finisce nel carcere di massima sicurezza di Kondengui Nel corso del programma radiofonico ‘Sports ed investigations’, andato in onda lo scorso 17 settembre, Michael Dopass ha apostrofato Samuel Eto’o come gay. Il giornalista ha parlato di una possibile relazione omosessuale intrattenuta da parte dell’attaccante ex ...

Emanuela Orlandi e L’uomo dell’Avon - la sorella Federica : “Anch’io avvicinata da un personaggio ambiguo” : Si riapre la pista sessuale per il delitto Orlandi. Chi l'ha visto? manda in onda un'intervista in cui la sorella Federica racconta di essere stata avvicinata da un uomo chiamato Felix e noto, negli anni '80, perché reclutava con l'inganno ragazzi e ragazze per l'industria del porno. È lo stesso che propose a Emanuela la vendita dei prodotti Avon prima che sparisse?Continua a leggere

Foggia : trovato il corpo delL’uomo disperso nel lago di Lesina : Ritrovato il corpo del pescatore dato per disperso da ieri nel lago di Lesina: il 69enne era andato a pescare con il suo barchino e non era rientrato a casa, facendo scattare l’allarme. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco con l’ausilio di un elicottero. A circa 300 metri dalla riva è stata localizzata l’imbarcazione capovolta dell’uomo. L'articolo Foggia: trovato il corpo dell’uomo ...

Scacchi - Mondiale 2018 : chi è Magnus Carlsen - L’uomo che ha difeso il titolo di Campione del Mondo per la terza volta : Alla fine, quell’immagine di copertina di Twitter che recita “Magnus Carlsen – World Chess Champion” può rimanere al suo posto. Il norvegese, battendo negli spareggi rapid Fabiano Caruana, si è riconfermato ancora sul tetto del Mondo Scacchistico. Andiamo a scoprire qualcosa di più su colui che, dal 2013, ha preso in mano il titolo Mondiale e, per il momento, non ha nessuna intenzione di mollarlo. Magnus Carlsen è nato il ...

Storia Naturale : inaugurazione del nuovo allestimento “Grotta del Leone - L’uomo preistorico sul Monte Pisano” : Venerdì 30 novembre alle ore 16 al Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa nella Certosa di Calci (Via Roma, 79, Calci, Pisa) sarà inaugurato il nuovo allestimento “Grotta del Leone, l’uomo preistorico sul Monte Pisano” realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Ateneo e finanziato dalla Fondazione Pisa. Il nuovo settore espositivo si sviluppa in due ambienti. Nella prima sala si trova una ...

Silvio Berlusconi - Corte europea dei diritti delL’uomo archivia ricorso su legge Severino. Come voleva l’ex premier : Così Come aveva chiesto il ricorrente il caso è stato archiviato. Non si saprà mai se facendo decadere Silvio Berlusconi dal suo seggio in Senato nel 2013, e impedendogli di presentarsi Come candidato alle elezioni, comprese quelle dello scorso 4 marzo, in base a quanto previsto dalla legge Severino, l’Italia abbia violato o no i suoi diritti. Come chiesto dal leader di Forza Italia la Corte europea dei diritti umani ha deciso di chiudere il suo ...

Torino Film Festival - l’incredibile storia delL’uomo che ha rubato Banksy : Betlemme, Palestina. Un muro divide la parte palestinese dalla zona israeliana. Molti street artists lo utilizzano per esprimere la propria solidarietà al popolo palestinese. Tra di loro, il caso più eclatante è quello di Banksy, l’artista misterioso che non si mostra, ma che lascia i segni della sua arte nelle forme più singolari. A Betlemme il suo disegno sul muro ritrae un asino con un soldato che gli chiede i documenti (The donkey with the ...

Mattia Del Zotto - L’uomo che nel 2017 uccise tre persone avvelenandole con il tallio - è stato assolto perché “incapace di intendere e di volere” : Mattia Del Zotto, il 28enne che nel 2017 uccise tre persone avvelenandole con il tallio, è stato assolto perché “incapace di intendere e di volere”. Del Zotto aveva avvelenato in tutto nove persone – tutti suoi parenti che vivevano dalle

L’uomo del giorno - Calisto Tanzi : una storia di successi rovinata dal crac Parmalat : Compie ottant’anni Calisto Tanzi, uno dei personaggi più controversi e discussi della recente storia di Parma. Non il migliore dei compleanni per l’ex re del latte, che è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione nel 2014 e sta scontando ai domiciliari, dopo aver trascorso circa due anni in carcere, la pena di 17 anni e 5 mesi per bancarotta fraudolenta nell’inchiesta sul crac Parmalat. Fu il più grande ...