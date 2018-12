L' Università di Soros dovrà lasciare l' Ungheria

Ungheria - l’Università di Soros a un passo dal lasciare il Budapest : “Entro il primo dicembre serve accordo con governo Usa” : A 26 anni dalla sua fondazione, la Central European University, l’università di Budapest finanziata dal magnate e filantropo americano di origini ungheresi George Soros, rischia di lasciare la capitale magiara e trasferirsi a Vienna. “Se entro il 1 dicembre non sarà firmato l’accordo tra governo e stato di New York per legalizzare la nostra presenza, noi lasceremo Budapest”, ha dichiarato giovedì il rettore Michael Ignatieff. Per scongiurare ...