Luka Modric vince il Pallone d' Oro 2018 | dalla guerra al trionfo

Pallone d’Oro 2018 : vince Luka Modric - Cristiano Ronaldo secondo : Il vicecampione del mondo, il fuoriclasse croato del Real Madrid è il Pallone d’Oro 2018 . Luka Modric spezza il duopolio decennale Cristiano -Messi e si aggiudica il prestigioso riconoscimento al miglior calciatore dell’anno. KJylian Mbappè ha vinto il premio per il miglior giovane under-21. Per dieci edizioni il trofeo assegnato da France Football è finito nella mani o di Cristiano Ronaldo o di Leo Messi che possano vantare 5 ...

Inter - possibile il ritorno di fiamma per Luka Modric (RUMORS) : L'Inter potrebbe muoversi in maniera decisa nella prossima sessione di Calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. L'obiettivo principale resta quello di rinforzare il centrocampo con un innesto di grande qualita': il match contro il Barcellona, infatti, ha messo in evidenza alcune lacune ancora da colmare per poter competere con club di quel livello e non è un caso che la scorsa estate sia stato fatto un ...