' Lui non ci sarà' | Salvini elenca i nemici assenti alla manifestazione della Lega e la

“Lui non ci sarà” - da Renzi fino a Fazio e Chef Rubio : la Lega sceglie i ‘nemici’ per lanciare l’evento dell’8 dicembre : Politici, uomini e donne del mondo dello spettacolo e persino cantanti. Non manca (quasi) nessuno nel gruppo dei personaggi “esclusi” dalla manifestazione organizzata dalla Lega sabato 8 dicembre a Roma e lanciata sui social con la campagna “Lui/lei non ci sarà“. Una serie di foto, volutamente ironiche, condivise a mo’ di countdown sugli account ufficiali del Carroccio, che rappresentano gli ‘acerrimi’ ...

Il papà di Di Maio : «Lavoratori in nero? Non avevo soluzioni - Luigi non sapeva» | Video : Antonio Di Maio ha postato un Video su Facebook per spiegare le sue ragioni dopo le denunce delle Iene. «Trattato come un pericoloso criminale»

Il padre di Di Maio : 'Ho sbagliato a prendere lavoratori in nero - ma Luigi non ha colpa' : ' Ho sbagliato a prendere lavoratori in nero , ma l'ho fatto perché in quel momento non trovavo altre soluzioni. Ho commesso errori e leggerezze di cui mi prendo tutte le responsabilità. Sono pronto a ...

«Lui non ci sarà» - la Lega “lancia” i suoi nemici nella campagna social per la manifestazione dell’8 dicembre : Non si spiega chi ci sarà, il Carroccio promuove il maxi evento dell’Immacolata a Roma assicurando che tante persone, spesso ritratte con facce buffe sui social, non saranno presenti. Chi ci sarà sicuramente, per il momento, è solo il “Capitano”