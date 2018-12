L' Uefa lancia la coppa dei poveri

ilfoglio

: RT @ilfoglio_it: Pur di offrire un palcoscenico continentale ai piccoli club senza soldi Ceferin annuncia l'#EuropaLeague2 Altro che inclus… - LeleMichela : RT @ilfoglio_it: Pur di offrire un palcoscenico continentale ai piccoli club senza soldi Ceferin annuncia l'#EuropaLeague2 Altro che inclus… - ilfoglio_it : Pur di offrire un palcoscenico continentale ai piccoli club senza soldi Ceferin annuncia l'#EuropaLeague2 Altro che… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Ha ancora una forma e un nome tutta da definire l’Europa League 2, ma ha già il sentore di un trofeo destinato a raccogliere le briciole delle altre ben più blasonate coppe continentali. Perché in fondo organizzare una nuova competizione in un calendario calcistico già zeppo di appuntamenti, per per