Lory Del Santo eliminata | Benedetta Mazza non merita la finale?

Grande Fratello Vip 2018 : Lory Del Santo eliminata : Lory Del Santo Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 2018, Lory Del Santo entra nella Casa come concorrente ufficiale del reality condotto da Ilary Blasi. La sua avventura, a sorpresa, si interrompe in semifinale. Il percorso al Grande Fratello Vip 2018 1 ottobre 2018 – Lory Del Santo entra nella Casa nel corso della seconda puntata. 15 ottobre 2018 – Nella quarta puntata va in nomination con Eleonora Giorgi, Elia Fongaro e ...

Diretta Grande Fratello Vip : tra Benedetta Mazza e Lory Del Santo la prima eliminata : Semifinale spumeggiante quella della terza edizione del Grande Fratello Vip . Stasera la conduzione di Ilary Blasi dovrà destreggiarsi tra eliminazioni e provvedimenti disciplinari. Proprio così, avete capito bene. Infatti a quanto pare, durante la settimana, un concorrente della casa non avrebbe rispettato il regolamento e proprio per questo motivo potrebbe arrivare un’espulsione a un passo dalla finale. Oltre a tutto ciò, sono previste anche ...

Grande Fratello Vip - Lory Del Santo piange : “Devo andarmene - sono vulnerabile” : Lory Del Santo in lacrime al Gf Vip dopo la discussione di Walter Nudo e Silvia Provvedi All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, Lory Del Santo ha dei momenti in cui ripensa a suo figlio Loren. Sapeva che non sarebbe stato facile affrontare questo suo dolore e che non andrà mai via ma, grazie […] L'articolo Grande Fratello Vip, Lory del Santo piange: “Devo andarmene, sono vulnerabile” proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - eliminato del 3 dicembre : due sondaggi su tre salvano Lory Del Santo : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con il Grande Fratello Vip 3 di cui domani 3 dicembre verrà trasmessa la semifinale in diretta televisiva. Un appuntamento molto atteso dal pubblico, perché scopriremo il nome del quindicesimo eliminato di questa edizione tra Lory Del Santo e Benedetta Mazza e soprattutto perché avremo modo di scoprire anche i nomi di altri finalisti che si giocheranno il 'tutto per tutto' alla finalissima di ...

Lory Del Santo piange per Silvia Provvedi - che reagisce così : Lory Del Santo in lacrime davanti a Silvia Provvedi: ecco cosa è successo al Gf Vip Lory Del Santo e Silvia Provvedi al Gf Vip hanno avuto qualche divergenza nelle ultime due settimane. In particolare, le spiegazioni di Lory su alcuni suoi confessionali non sono piaciute a qualcuno in Casa, in particolare a Silvia. Lei […] L'articolo Lory Del Santo piange per Silvia Provvedi, che reagisce così proviene da Gossip e Tv.

GF Vip - Lory Del Santo parla dei figli : "Devin ha versato tutte le sue lacrime quando è morto Loren" : Momento di forte commozione per Lory Del Santo che nelle scorse ore all'interno della Casa del Grande Fratello Vip è tornata a parlare dei figli. La showgirl, entrata nel reality a distanza di poche settimane dalla morte di Loren, che si è tolto la vita a soli 19 anni per un grave disturbo, ha dedicato un pensiero anche all'altro figlio Devin:prosegui la letturaGF Vip, Lory Del Santo parla dei figli: "Devin ha versato tutte le sue lacrime ...