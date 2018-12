Lontano da qui | un intrigante e finissimo ritratto di un’ossessione intima rovinosa

Film in uscita - da Lontano da qui a Troppa Grazia : cosa ci è piaciuto e cosa (decisamente) no : Lontano DA QUI di Sara Colangelo. Con Maggie Gyllenhaal, Gael Garcia Bernal, Parker Sevak. USA 2018. Durata: 96’. Voto: 4/5 (AMP) L’israeliano Nadav Lapid ne aveva scritto un libro e realizzato un Film , omonimi. A distanza di pochi anni l’italo-americana Sara Colangelo riprende il plot forgiandolo dentro un’opera intensa e sorprendente. Al centro è una maestra d’asilo (The Kindergarten Teacher è il titolo originale) Lisa Spinelli che, aspirante ...

Lontano da qui film al cinema : cast - recensione - curiosità : Lontano da qui è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 22 novembre 2018. La pellicola diretta da Sara Colangelo ha come protagonisti Maggie Gyllenhaal e il giovane Parker Sevak. Di seguito ecco cast , scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film . SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Lontano da qui film al cinema : scheda e cast GENERE: Drammatico ANNO: 2018 REGIA: Sara ...

F1 Brasile - Bottas : «Qui margini piccoli - non sono Lontano » : INTERLAGOS - Valtteri Bottas ha chiuso con il terzo tempo le qualifiche per il Gp del Brasile , il finlandese della Mercedes partirà dietro Hamilton e Vettel, al suo fianco ci sarà Kimi Raikkonen con l'...

La metamorfosi dell'auto - Fiat viaggia Lontano da qui - col retrovisore : Stando alle cifre del mercato dell'auto nordamericano di settembre, Fiat Chrysler non è più l'ultima delle Big Three di Detroit. In un periodo in cui le vendite sono state in contrazione del 5,5 per ...