Lo store Microsoft svela le contenute dimensioni del remake di Resident Evil 2

TIDAL - il noto servizio di streaming musicale - sbarca sul Microsoft store : L’app ufficiale di TIDAL è stata pubblicata sul Microsoft Store per tutti i PC e tablet Windows 10. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un servizio di streaming musicale a pagamento creato nel 2014 e di proprietà del rapper Jay-Z. Descrizione IDAL allows you to play your favorite songs and discover new artists with tens of millions of songs and videos available completely ad-free. Listen anytime and anywhere in the highest quality ...

Il Black Friday arriva anche per il Microsoft store : sconti su giochi - app - console e Surface : Ormai il Black Friday è arrivato e Microsoft non può ovviamente rimanere a guardare: alcune ore fa, infatti, sono state avviate le prime offerte sullo Store italiano che si estenderanno fino al 26 novembre. Surface Surface Go fino a 40 euro di sconto con Office 365 Home incluso. [Link] Surface Book 2 fino a 300 euro di sconto. [Link] Surface Pro 5 fino a 70 euro di sconto. [Link] Surface Laptop fino a 130 euro di sconto. [Link] Xbox Xbox One ...

Blender - la suite open-source 3D - arriva sul Microsoft store : Blender, la famosa suite open-source e multipiattaforma di modellazione, animazione e rendering 3D, arriva ora anche sul Microsoft Store per tutti i PC e tablet Windows 10. Descrizione Blender is the Free and Open Source 3D creation suite. It supports the entirety of the 3D pipeline—modeling, sculpting, rigging, 3D and 2D animation, simulation, rendering, compositing, motion tracking and video editing. Support Blender development on ...

Surface Go LTE : avviati i preordini sul Microsoft store italiano : Finalmente, dopo un’attesa durata alcuni mesi, Microsoft ha avviato i preordini del nuovo Surface Go in variante LTE ossia con il supporto alla connessione mobile. Così come il Surface Pro, anche questa volta l’azienda guidata da Satya Nadella ha deciso di focalizzare e pubblicizzare la connessione LTE sul mondo lavorativo ed enterprise come emerge dal comunicato ufficiale pubblicato poche ore fa sul Windows Blog. Tra i tanti ...

Alexa per PC con Windows 10 su Microsoft store - : L'avvicinamento di Alexa al mondo PC si era già palesato all'inizio dell'anno con alcuni annunci del CES 2018 : l'assistente virtuale è stato poi preinstallato su una serie di computer prodotti da HP, Lenovo, Acer e ASUS. Oggi l'...

Amazon Alexa approda sul Microsoft store di Windows 10 : La UWP di Alexa trapelata in alcune indiscrezioni risalenti al mese scorso è stata adesso ufficialmente rilasciata sul Microsoft Store. Questo significa che l’assistente AI di Amazon può essere installato tranquillamente in qualunque PC o tablet Windows 10 non essendo più un’esclusiva di alcuni OEM. Tuttavia la limitazione linguistica rimane tuttora poichè, per utilizzarlo, è necessario impostare come paese di Windows gli Stati Uniti ...

Microsoft store : l’elenco preferenze è ora disponibile al pubblico : Dopo un periodo di test A/B riservato solo ed esclusivamente ai Windows Insider, l’elenco preferenze (o Wish List) del Microsoft Store è ora in fase di roll-out graduale per tutti gli utenti. Per chi non lo conoscesse, si tratta di una sorta di carrello virtuale simile agli altri Store online più famosi come Amazon che permette di salvare in un un’unica sezione i contenuti preferiti al fine di non perderli e conservarli per un ...

Microsoft Launcher 5.0 esce dalla versione beta e ora è disponibile per tutti sul Play store : Dopo circa un mese di beta test, Microsoft Launcher 5.0 è ora a disposizione per tutti con la versione 5.0.1.46982 (la stessa della versione beta) e presenta una pagina Feed completamente rinnovata e l'attesa l'integrazione con Timeline. Altri aggiornamenti riguardano il calendario, l'invio delle email tramite Cortana e la possibilità offerta ai genitori di visualizzare la posizione dei bambini in tempo reale. L'articolo Microsoft Launcher 5.0 ...

Disponibile la lista dei desideri sul Microsoft store : La lista dei desideri è una funzione che può tornare molto utile quando si ha a che fare con i negozi online e da oggi anche gli utenti Microsoft potranno usufruirne.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Microsoft ha aggiornato il suo Store per permettere agli utenti di utilizzare la lista dei desideri, tale funzione è stata in precedenza messa a disposizione degli Xbox Insider (una sorta di beta tester) ma ora è finalmente Disponibile per ...

Xbox One : PUBG e PES 2019 gratuiti sul Microsoft store per un tempo limitato : Microsoft aveva promesso che, in occasione dell’evento XO18, avrebbe svelato grandissime novità per i fan di PUBG e sembra che una di queste sia proprio il download gratuito. Da alcune ore, infatti, PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) risulta essere del tutto gratis sul Microsoft Store mentre si vocifera che, durante il corso delle prossime settimane, dovrebbe fare il suo approdo anche su PlayStation 4 in seguito al termine del ...

Microsoft store : in roll-out alcune novità sia per gli utenti Insider che non : La UWP del Microsoft Store ha ricevuto negli ultimi giorni alcune interessanti novità di cui 2 disponibili per tutti e distribuite mediante un update lato server. Changelog Implementata una nuova animazione nel momento in cui si passa da una sezione dello Store ad un’altra. [Solo Insider Release Preview] #MicrosoftStore app updated with this slick new RS5 header pipe animation! #FluentDesign #Windows10 pic.twitter.com/3LAye3Z1Ui — ...

Razer Phone 2 disponibile al preordine su Microsoft store USA : Come molti di voi sapranno, Razer ha rilasciato qualche giorno fa la versione aggiornata e potenziata del proprio smartPhone: Razer Phone 2. Il dispositivo verrà commercializzato ufficialmente la prossima settimana, il 22 Ottobre, ma è ora disponibile al preordine sul Microsoft Store alla cifra di 799$. Per chi non dovesse conoscere le specifiche tecniche, ecco un breve riassunto: Qualcomm Snapdragon 845 (2.80 GHz) with Adreno 630 GPU and Vapor ...

Fallout 76 : il Microsoft store svela le dimensioni della versione Xbox One : Come era accaduto per Red Dead Redemption 2, la pagina del Microsoft Store dedicata a Fallout 76 si è aggiornata svelando le dimensioni di questa versione del gioco, che si attesta sui 45,28 GB. Lo riporta Gaming Bolt.Il nuovo titolo sviluppato da Bethesda è un RPG open world quindi era lecito aspettarsi che le dimensioni del gioco sarebbero state considerevoli. In ogni caso, 45 GB non sono neanche tantissimi per un videogioco di questa ...

Il pannello di controllo NVIDIA arriva sul Microsoft store : Il pannello di controllo ufficiale delle schede video targate NVIDIA, che permette di gestire le impostazioni hardware e dei vari driver, è ora disponibile al download sul Microsoft Store di Windows 10. Descrizione NVIDIA Control Panel è la nuova generazione dell’applicazione di controllo hardware di NVIDIA. Questa soluzione è in grado di sbloccare le pluripremiate funzionalità dei driver hardware e ForceWare. NVIDIA Control Panel è stato ...