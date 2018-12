huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Lo schiaffo andaluso. Ora la Spagna teme il contagio dell'estrema destra - ZaziedansleMM : RT @HuffPostItalia: Lo schiaffo andaluso. Ora la Spagna teme il contagio dell'estrema destra - eryka_bo : RT @HuffPostItalia: Lo schiaffo andaluso. Ora la Spagna teme il contagio dell'estrema destra - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Lo schiaffo andaluso. Ora la Spagna teme il contagio dell'estrema destra -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Dopo tanto tempo passato a credersi immune dalla minaccia, l'Andalusia - la comunità socialista per eccellenza - ha ricevuto unoin piena faccia. Non siamo invulnerabili: siamo già stati contagiati. Con un'aggravante: il virus si è diffuso con una rapidità insolita.Non potremo più guardare dall'alto in basso Francia, Polonia, Ungheria, Stati Uniti, Germania o Regno Unito. Lafa già parte dei Paesi europei in cui lapiù, con le sue argomentazioni xenofobe, classiste e populiste, ha la capacità di influenzare le sorti governative. Si è cominciato in Andalusia, ma qualcunoche l'ondata possa estendersi a macchia d'olio in occasionee elezioni Municipali e Regionali del prossimo maggio. Fino a raggiungere il Congresso dei Deputati.I risultati elettorali in Andalusia ...