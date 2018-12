LG V40 ThinQ potrebbe arrivare presto anche in Europa

La fotocamera di LG V40 ThinQ spiegata da un’infografica : LG ha pubblicato un'infografica dedicata al comparto fotografico di LG V40 ThinQ, smartphone lanciato all'inizio del mese di ottobre L'articolo La fotocamera di LG V40 ThinQ spiegata da un’infografica proviene da TuttoAndroid.

Nokia 8 - Nokia 6 - Honor 6X e LG V40 ThinQ si aggiornano : nuove patch di sicurezza e miglioramenti alla fotocamera : Sono in roll out nuovi importanti aggiornamenti per Nokia 8, Nokia 6, Honor 6X e LG V40 ThinQ, che introducono nuove patch di sicurezza, nel caso dei primi tre, e diversi miglioramenti alla fotocamera, per l'ultimo.

LG V40 ThinQ si aggiorna per migliorare la fotocamera : Un nuovo aggiornamento già in fase di rilascio è proprio volto al miglioramento della qualità fotografica di LG V40 ThinQ. Scopriamo insieme cosa cambia

LG V40 ThinQ : specifiche tecniche - uscita - prezzo : LG V40 ThinQ è stato annunciato oggi con due eventi simultanei da New York e Seoul. È l’ultimo smartphone a unirsi alla sua serie V e un altro dispositivo che l’azienda sudcoreana spera davvero posso portare profitto alla sua divisione mobile. Negli ultimi anni, nonostante abbia conquistato quote di mercato nel settore della telefonia mobile, ha comunque perso 100 milioni di dollari con il G6, per fare un esempio. Il V40 ThinQ adotta ...

LG V40 ThinQ : ufficiale il nuovo smartphone top di gamma con 5 fotocamere : Indiscrezioni più o meno veritiere, dettagli e immagini trapelate sul web ne hanno accompagnato il lancio sul mercato, ma finalmente è arrivato il momento della presentazione ufficiale che in tanti aspettavano. Nel corso di un evento organizzato a New York, LG Electronics ha aperto il sipario sul nuovo smartphone top di gamma che andrà a competere direttamente con i principali modelli di fascia alta della concorrenza. LG V40 ThinQ, questo il ...

LG V40 ThinQ ufficiale : 5 camere - ma niente Android Pie : LG V40 ThinQ è stato appena annunciato dall’azienda coreana in un evento a New York. Il primo smartphone con sistema operativo Android dotato di 5 fotocamere complessivamente sta per entrare nel mercato, ma non si hanno notizie in leggi di più...

LG V40 ThinQ - ecco lo smartphone con 5 fotocamere che sfida il P20 Pro di Huawei : LG con il nuovo V40 ThinQ ha deciso di giocare la carta delle tre fotocamere posteriori e due anteriori. Ovviamente si tratta di uno smartphone Android di fascia alta con schermo molto grande (6,4 pollici) e caratteristiche paragonabili a prodotti come Galaxy Note 9 e iPhone XS Max. L’intenzione però sembra essere quella di voler sfidare il P20 Pro di Huawei, attualmente un punto di riferimento in ambito fotografico. Per quanto riguarda le ...

Straordinario LG V40 ThinQ - adesso ufficiale : tutto sul nuovo top di gamma : Finalmente ufficializzato il top di gamma LG V40 ThinQ, purtroppo, almeno per il momento, non previsto per il nostro mercato. Il dispositivo integra uno schermo Plastic OLED FullVision in formato 19,5:9, da 6.4 pollici e con risoluzione QHD+. A bordo il processore Snapdragon 845 con scheda grafica Adreno 630, 6GB di RAM e tagli di memoria da 64 e 128GB (UFS 2.1, espandibile tramite microSD fino a 2TB). Sul retro una tripla fotocamera ...

LG V40 ThinQ è ufficiale con cinque fotocamere e specifiche al top : LG V40 ThinQ è stato ufficialmente presentato durante l'evento dedicato di New York: andiamo a scoprire tutte le caratteristiche tecniche, le immagini, i dettagli, il prezzo e la disponibilità del nuovo top di gamma del produttore.

LG V40 ThinQ sfodera Cine Shot - la modalità di scatto per le cinemagrafie : Cine Shot è la nuova modalità di scatto presente su LG V40 ThinQ. Svelata in anticipo da LG, tale funzionalità permette di catturare foto animate, le cosiddette Cinemagrafie presenti sui vecchi Nokia Lumia e su altri smartphone più o meno recenti. A un giorno dalla presentazione, le aspettative per le prestazioni fotografiche del nuovo flagship di LG sono alte.

LG V40 ThinQ : delle immagini ci spiegano il funzionamento delle cinque fotocamere : Ormai è confermato il fatto che LG V40 ThinQ avrà ben cinque fotocamere e sarà il primo device sul mercato ad averne così tante. La notizia è stata confermata dalla stessa LG

Ecco come funzioneranno le cinque fotocamere di LG V40 ThinQ : evleaks ha pubblicato un'immagine che si sofferma su quello che dovrebbe essere l'elemento che più caratterizzerà LG V40 ThinQ. Guardiamola insieme

LG V40 ThinQ ufficiale : 5 fotocamere - non tutte sul retro : A pochi giorni dalla presentazione ufficiale del suo prossimo smartphone, che si terrà il 3 Ottobre, LG ha deciso di dare un assaggio di quel che sarà il V40 ThinQ. La società coreana ha scelto di divulgare un breve clip video in cui mostra il prodotto e conferma una delle sue feature più chiacchierate: le 5 fotocamere. Il video, leggermente fuorviante, se da una parte conferma la presenza di 5 fotocamere, dall’altra solleva una curiosa ...

Non da subito in Italia l’LG V40 ThinQ : le ultime indiscrezioni : Resta fissato per il prossimo 3 ottobre il lancio di LG V40 ThinQ, il prossimo top di gamma del produttore asiatico, pronto a ritagliarsi un posto di prestigio nel segmento smartphone. Secondo il noto portale 'DDay', il dispositivo non dovrebbe essere predisposto fin da subito per la commercializzazione in Italia, per il dispiacere di quegli utenti che già stavano pensando di acquistarne un esemplare. Uno scenario che potevamo anche ...