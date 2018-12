Letizia Paternoster | paura passata dopo la caduta | ' Nessuna frattura'

Ciclismo - brutta caduta di Letizia Paternoster durante la Coppa del Mondo su pista (VIDEO) : Sono stati momenti di terrore quelli vissuti ieri nel velodromo di Berlino durante la gara madison di Coppa del Mondo su pista. Nella giornata conclusiva della tappa tedesca della Coppa, la giovane azzurra Letizia Paternoster è caduta rovinosamente volando addosso ad un’altra atleta già a terra. La trentina, che stava correndo in coppia con Rachele Barbieri, è rimasta per qualche minuto a terra, dando l’impressione di aver perso conoscenza. La ...

Ciclismo su pista - Letizia Paternoster sta bene : contusione costale dopo la brutta caduta. Il punto di Dino Salvoldi : Letizia Paternoster è stato purtroppo vittima di un bruttissimo incidente durante la Madison valida per la terza tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Al Velodromo di Berlino, a 56 giri dalla conclusione della cosiddetta Americana, la trentina si trovava nella fase fuori gara ed era in attesa di ricevere il cambio dalla compagna Rachele Barbieri quando all’improvviso viene travolta da un’atleta di Hong Kong. La 19enne ...

Ciclismo su pista – Coppa del Mondo : splendido argento di Letizia Paternoster nell’omnium : Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: argento di Paternoster nell’omnium Splendida prova dell’azzurra a Berlino nella specialtà olimpica, è seconda dietro la britannica Archibald e prima nel ranking UCI – Scartezzini e Lamon quarti nel madison Letizia Paternoster conquista un argento “pesante” nella specialità olimpica dell’omnium a Berlino. La seconda giornata della terza prova di Coppa del Mondo regala ...

