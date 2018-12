Lega A | Lega B e Lega Pro in campo al fianco di “Quarta Categoria”

'Lui non ci sarà' - Salvini elenca i nemici assenti alla manifestazione della Lega e la Rete lo deride : la Isoardi nemmeno : Ma prima di loro, nell'elenco dei non partecipanti sono già entrati Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Paolo Gentiloni, Piero Fassino, Mario Monti, Elsa Fornero, Laura Boldrini, Mimmo Lucano, Gad ...

Renzi : “Lega e 5 Stelle hanno mentito - non faranno nulla di quanto promesso” : "Avevano promesso di eliminare la Fornero, e non lo fanno. Avevano promesso 780€ a testa come reddito di cittadinanza, e non lo fanno. Avevano promesso la Flat Tax per 60 milioni di italiani, e non la fanno. Se sapessero governare come sanno mentire in campagna elettorale avremmo l'economia più forte del mondo", commenta Renzi.Continua a leggere

Ezio Roi lascia la giunta imolese - esulta la Lega. DeLega alla sindaca : La sicurezza non è mai stata in cima all'agenda politica della giunta imolese, ora è giunto il momento di dare delle risposte ai cittadini'.

“Lui non ci sarà” - da Renzi fino a Fazio e Chef Rubio : la Lega sceglie i ‘nemici’ per lanciare l’evento dell’8 dicembre : Politici, uomini e donne del mondo dello spettacolo e persino cantanti. Non manca (quasi) nessuno nel gruppo dei personaggi “esclusi” dalla manifestazione organizzata dalla Lega sabato 8 dicembre a Roma e lanciata sui social con la campagna “Lui/lei non ci sarà“. Una serie di foto, volutamente ironiche, condivise a mo’ di countdown sugli account ufficiali del Carroccio, che rappresentano gli ‘acerrimi’ ...

"Lui non ci sarà" la campagna per la manifestazione della Lega a Roma l'8 dicembre - Sky TG24 - : I volti dei "nemici" del Carroccio sono stati usati come testimonial involontari dei cartelloni che promuovono l'iniziativa prevista l'8 dicembre in Piazza del Popolo. Tra i "non presenti": Renzi, ...

'Lui non ci sarà' : la campagna della Lega per promuovere la manifestazione a Roma : E poi: 'C on un po' di tasse in meno e un po' di lavoro in più, l'Italia è il paese più bello del mondo'. Ultimo aggiornamento: 13:24

Lega islamica - non ci dispiace il Presepe : ANSA, - VENEZIA, 3 DIC - "Come ogni anno, in prossimità del Natale, spuntano le polemiche sul Presepe nelle scuole: ancora una volta, direttamente o indirettamente, si cerca di tirare in ballo i ...

Manovra - Tajani : “Già fallita. Il Governo M5S-Lega ha le ore contate - cadrà prima o dopo le europee” : “La Manovra è già fallita. I contenuti sono sbagliati, servono crescita e infrastrutture. L’Italia si è arresa all’Ue. Il Governo ha le ore contate, cadrà o prima o dopo le elezioni europee. Ci sono troppe contraddizioni“. Così Antonio Tajani, presidente Parlamento Europeo, a margine del Consiglio Nazionale della Federazione Autonoma Bancari Italiani. L'articolo Manovra, Tajani: “Già fallita. Il Governo M5S-Lega ...

La Lega schiera i 'nemici' come testimonial : No, Laura Boldrini non ci sarà. E neanche Fabrizio Corona, Vauro e Asia Argento. Assenti Fabio Fazio, Maria Elena Boschi e il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker. E tanti altri ...

Boldrini - Saviano & Co. "testimonial" della Lega : la campagna di Salvini : Da Laura Boldrini a Roberto Saviano. Ma anche Fabio Fazio, Chef Rubio, Asia Argento, Oliviero Toscani, Fabrizio Corona, Elsa Fornero e persino Emmanuel Macron. Tutti testimonia - a loro insaputa - della manifestazione "Prima gli italiani, #dalleparoleaifatti" che la Lega ha indetto per l'8 dicembre.Al grido dello slogan "Lui non ci sarà" o "Lei non ci sarà", Matteo Salvini chiama a raccolta i cittadini perché scendano in piazza a Piazza del ...

FlixBus arriva a Reggio Calabria : lo Stretto colLegato con 12 città italiane [FOTO E VIDEO] : Da sempre lavoriamo per consentire a chiunque di esplorare il mondo in tutta comodità e sicurezza, e siamo lieti di poter finalmente portare il nostro servizio in un centro che, per la sua posizione ...

Salute - OMS : il 50% di decessi in età pediatrica Legato a fattori associati ai cambiamenti climatici : Il primo Simposio internazionale Health and Climate Change, che si apre oggi a Roma, ha lanciato l’allarme: secondo l’OMS, nel mondo, circa il 50% dei decessi in età pediatrica è causato da diarrea, malaria e infezioni delle basse vie respiratorie, tutti fattori di rischio associati ai cambiamenti climatici. I bambini piccoli sono più vulnerabili innanzi ai cambiamenti climatici perché alcuni organi e apparati sono ancora in via di ...

«Lui non ci sarà» - la Lega “lancia” i suoi nemici nella campagna social per la manifestazione dell’8 dicembre : Non si spiega chi ci sarà, il Carroccio promuove il maxi evento dell’Immacolata a Roma assicurando che tante persone, spesso ritratte con facce buffe sui social, non saranno presenti. Chi ci sarà sicuramente, per il momento, è solo il “Capitano”

«Lui non ci sarà» - la Lega 'lancia' i suoi nemici nella campagna social per la manifestazione dell'8 dicembre : Attori, politici, fotografi, cantanti, personaggi della tv, giornalisti professionisti e professori. La grande manifestazione della Lega a Roma dell'8 dicembre sarà molto partecipata e molti, ...