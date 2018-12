agi

: Le mosse di Renzi mettono in ansia il Pd - contribuenti : Le mosse di Renzi mettono in ansia il Pd - fisco24_info : Le mosse di Renzi mettono in ansia il Pd: Non è bastata la precisazione di Matteo Renzi sull'incontro con Romani di… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Non è bastata la precisazione di Matteo Renzi sull'incontro con Romani di martedì scorso. L'ex premier ha bollato come bufala la tesi di voler costituire un soggetto politico con FI. Altra cosa è, invece, costruire in Parlamento, anche in prospettiva futura, una rete 'anti-sovranista. Ma nel Pd aumentano i sospetti sull'ex segretario e sulla sua tentazione di fare un proprio partito. "Il Pd non venga visto come una 'bad company'", la posizione di Zingaretti, espressa in più occasioni. Ma anche gli altri due candidati sono perplessi per ledell'ex presidente del Consiglio. Sia per Martina che per Minniti, riferiscono fonti parlamentari dem, le manovre di Renzi alimentano confusione, danneggiano il Pd, concentrano l'attenzione di mass media ed elettori sul futuro di una singola persona ...