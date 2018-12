Le giubbe gialle contro Macron

ilfoglio

: @PaoloZenga Fa prima a chiedere alle giubbe gialle ?? - GiovanniCalcara : @PaoloZenga Fa prima a chiedere alle giubbe gialle ?? - EmmaRoyd62 : RT @BarbaraPiattoli: La protesta dei #giletsjaunes dilaga in #Europa. Queste immagini si riferiscono al Belgio (arrestato giornalista franc… - BarbaraPiattoli : La protesta dei #giletsjaunes dilaga in #Europa. Queste immagini si riferiscono al Belgio (arrestato giornalista fr… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) È stato un altro sabato di violenze in Francia. Con i gilet gialli che, per la terza settimana di fila, sono scesi in piazza per protestareil governo. Il bilancio degli scontri tra manifestanti e polizia è di 133 feriti (23 tra le forze dell'ordine) e 378 fermi. E c'è anche la terza vittima