Le elezioni in Andalusia commentate dalla stampa spagnola

Voto choc in Andalusia : debacle socialista - vola l'estrema destra. Sanchez sotto tiro - i Popolari chiedono elezioni : Sconfitta per il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez nelle elezioni regionali in Andalusia, primo test da quando il leader socialista ha assunto la guida del governo. Per la prima volta il partito di destra Vox ha conquistato seggi nell'assemblea regionale, eleggendo 12 deputati. Secondo risultati ancora parziali, con l'82,84% delle schede scrutinate, il Partito socialista (Psoe) si è confermato prima forza politica della regione con 33 ...