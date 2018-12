Lazio | Milinkovic-Savic e il mercato estivo | Non è stato semplice

Chievo e Lazio pareggiano - il Milan sorride : “infinito” Pellissier - Milinkovic-Savic dalle stelle alle stalle : Chievo e Lazio si sono date battaglia al Bentegodi in una gara molto combattuta terminata con un pareggio che scontenta Simone Inzaghi Questo Chievo ha un cuore che fa provincia. La squadra di mister Di Carlo ha lottato col coltello tra i denti contro la più quotata Lazio, riuscendo nell’impresa di portare a casa un punto importante per muovere la classifica deficitaria dopo la penalizzazione iniziale. Con l’1-1 odierno il ...

Lazio - Correa il migliore dopo Immobile. Luis Alberto e Milinkovic irriconoscibili : La tredicesima giornata è alle spalle. In pratica abbiamo scollinato un terzo del campionato di Serie A. C'è materiale, insomma, per tirare le prime somme. In casa Lazio, non mancano le sorprese, ...

Lazio - Lotito sulla querelle Milinkovic-Savic : le voci sul Milan e le idee della società per il mercato : Milinkovic-Savic è sempre al centro di diverse voci di mercato, la Lazio sta tentando strenuamente di resistere agli assalti dei club italiani e non solo Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha affrontato il tanto discusso caso Milinkovic-Savic. Parlando ai microfoni della trasmissione radio ‘Un Giorno da Pecora’, il patron laziale ha smentito i contatti con il Milan, ma non ha chiuso all’ipotesi di una cessione: ...

Calciomercato - retroscena su Milinkovic-Savic : Milan e Lazio ad un passo dall’accordo - l’offerta che ha fatto barcollare Lotito : Milinkovic-Savic è stato davvero molto vicino al Milan nella scorsa estate nella quale il presidente della Lazio ha traballato di fronte ad un’offerta super Milinkovic-Savic è stato ad un passo dal Milan nella scorsa estate. Le voci in merito all’interessamento rossonero nei confronti del calciatore della Lazio sono state molteplici nella scorsa sessione estiva, adesso arriva dal Corriere della Sera anche qualche dettaglio in ...

Lazio - Milinkovic-Savic ok per il Milan. Dubbio Lucas Leiva : La Lazio corre veloce verso il Milan con tre notizie di giornata, due buone e una cattiva. Partiamo con le prime: Milinkovic ha smaltito i problemi fisici al ginocchio ed è tornato a disposizione di ...

La Lazio spera nel dicembre d'oro di Milinkovic - per far salire il prezzo - : Come riporta il Corriere dello Sport, Sergej esplose a dicembre, con il freddo e i campi pesanti: a fine stagione ha chiuso con 12 reti e una valutazione mostruosa. La Lazio spera che possa ripetersi.

Lazio - Milinkovic-Savic punta il Milan. Ma Leiva resta in dubbio : Riecco Sergej Milinkovic. Il centrocampista è sul campo alla ripresa degli allenamenti della Lazio di questa mattina a Formello. Smaltito l'affaticamento muscolare che aveva causato il rientro ...

Lazio - Lotito : "Milinkovic via a gennaio? Calcio legato a opportunità..." : Un altro riconoscimento alla sua gestione societaria e ai risultati ottenuti con la Lazio. Dopo aver ricevuto il 'Premio Viareggio' Claudio Lotito ha parlato a tutto campo. "La Lazio è una società ...

Lazio - a tutto Lotito : le “lamentele” di Inzaghi - la situazione economica e lo scarso rendimento di Milinkovic-Savic : Milinkovic-Savic non sta brillando nella Lazio, il presidente Lotito spera in una rinascita per accrescere il valore del suo cartellino “In alcuni contesti calcio mi diverte ancora ma è diventato un lavoro e per ottenere risultati bisogna seguirlo. Oggi mi occupo anche di calcio femminile, ho visto che le cose non andavano e adesso ho capito quali sono le problematiche. Vedremo quello che serve e avrò uno scambio di idee con l’allenatrice. ...

Lazio - Caicedo e Milinkovic sulla via del rientro : Uno lavora con il pallone, l'altro si allena in palestra. Caicedo e Milinkovic puntano il Milan. L'ecuadoriano, accusato un problema all'adduttore una settimana fa, è prossimo al rientro in gruppo. ...

Lazio - le ultime sulle condizioni di Milinkovic-Savic : si ferma anche Leiva : Milinkovic-Savic sta lottando contro un infortunio muscolare, il centrocampista della Lazio sta facendo di tutto per esserci contro il Milan La Lazio di Simone Inzaghi si appresta a vivere una serata dalle mille emozioni nel prossimo weekend, quando i laziali affronteranno il Milan in un vero e proprio scontro Champions League. Il tecnico della Lazio si appresta a valutare attentamente i calciatori a sua disposizione per la gara, a partire ...

Dietrofront su Milinkovic : 'La Lazio si è accorta di aver chiesto troppo...' : Il Milan ci riproverà per Milinkovic-Savic. Come riporta l'inviato di Sky Sport Matteo Petrucci, in casa Lazio non c'è aria di pentimento per aver rispedito al mittente tutte le offerte arrivate per il serbo. Richiesta troppo alta quella di almeno 120 milioni? Forse sì. ...

Lazio - Milinkovic rinuncia alla nazionale - Caicedo punta il Milan : rinuncia alla nazionale per concentrarsi sulla Lazio. Sergej Milinkovic-Savic vuole tornare ai livelli dello scorso anno quando incantò l'Italia intera con le sue giocate. Il serbo, chiamato per gli ...

Lazio - Milinkovic-Savic e Caicedo ai box - ma c'è ottimismo in vista Milan : ottimismo per Caicedo, piccolo allarme per Milinkovic . In attesa di riprendere la preparazione, appuntamento fissato per domani pomeriggio a Formello, in casa Lazio tiene banco la situazione degli ...