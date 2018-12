Lazio | il provvedimento di Lotito dopo il pareggio contro il Chievo

calcioweb.eu

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Si è giocata la 14^ giornata del campionato di Serie A, nel match di ieri delle 18 sono scese in campo, 1-1 il risultato finale, in particolar modo botta e risposta tra i due bomber della squadra, Pellissier ed Immobile. La squadra di Simone Inzaghi non sta attraversando un buon momento, il risultatogli uomini di Di Carlo non può essere considerato positivo euna squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico. La prestazione non è andata giù al presidenteche nelle ultime ore ha preso un: squadra in ritiro da martedì a Formello fino alla prossima gara di campionato dell’8 dicembrela Sampdoria.già prima del match aveva provato a scuotere la squadrala sconfitta in Europa Leaguel’Apollon, la risposta in campo della squadra non è stata positiva.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...