Lavoro in nero, adesso accusato il padre di Renzi: nessun contratto di lavoro

blogitalia.news

: Prestanome del padre per: -evadere le tasse, -lavoro nero -doppia busta paga -divieto di denunciare infortuni sul… - TeresaBellanova : Prestanome del padre per: -evadere le tasse, -lavoro nero -doppia busta paga -divieto di denunciare infortuni sul… - AlessiaMorani : #DiMaio rispondi: - Hai fatto il prestanome per tuo padre per eludere il fisco? - Puoi fare il ministro del lavoro… - AnnaAscani : Per me la domanda da fare a @luigidimaio è una sola: quando ha intenzione di rendere allo Stato i 176mila euro sott… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018)inarriva una nuova accusa questa volta ai danni di un altro, quello di MatteoUna storia di presuntoche vedrebbe coinvolti Tizianoe il figlio Matteo, raccontata ieri dal quotidiano La Verità, scatena nuove polemiche politiche ma anche la reazione indignata deldell’ex premier che parla di un’ennesima campagna diffamatoria e annuncia querele. Nell’articolo si leggono le dichiarazioni di Andrea Santoni, chef italiano residente a Londra, che alla fine degli anni Novanta avrebbe lavorato insieme ad altri giovani come strillone nella società Speedy Florence della famigliae sarebbe stato pagato in contanti e senza contratti e ricevute.LEGGI ANCHE: Tiziano: “io diverso dalDi Maio, non accostatemi a certi personaggi” «Prendevo i giornali, raggiungevo la mia postazione e li vendevo — ricorda Santoni nell’articolo —. A casa ...